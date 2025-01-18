提刪23億預算又改2300萬　陳玉珍揭原因：沒好好監督會愧良心

▲立委陳玉珍與文化部溝通公視預算。（圖／立委陳玉珍提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元經費，引起影視產業界強力批評，雖然最後僅刪減2300萬元，仍無法平息外界不滿，依然有民眾認為，國民黨是因被罵，才急轉策略。陳玉珍在臉書上說明改為2300萬的原因，並強調，「沒有好好監督，我才會愧對我的良心」。

陳玉珍指出，公視以往的預算都大約落在9億左右，今年暴增至23億，在他們仔細研讀預算書及審計部報告後，他們發現公視有許多爭議，也有球員兼裁判，申請補助的人同時是評審的惡例發生，在經過文化部昨日前來溝通預算後，表明未來會多加注意，避免再有不公平的狀況發生。

因此陳玉珍將該案改減列2300萬及凍結25%在經專案報告後解凍，「並不是因為有什麼民粹主義的團體結合政治力介入我們就會改變，而是行政機關承諾會改善」，陳玉珍強調，他們也會視情況調整刪減數，這本是立法院預算溝通的過程。

陳玉珍強調，立法委員審查預算為民把關是他們的天職，這些都是百姓的血汗錢，每一分一毫都很重要，做得好就應該給，做不好就應該刪，刪除的每一筆預算，「沒有一分是落入我們個人的口袋，我們沒有好好監督，我才會愧對我的良心」。