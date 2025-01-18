酸黃國昌「建商女婿」誤砍社宅預算　綠議員：租金補貼作業也受影響

▲民進黨北市議員何孟樺指出，民眾黨立院黨團總召黃國昌誤砍到「社宅、租金補貼」的預算。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院藍白黨團近日接連提出數千筆凍刪預算的提案，在引發輿論質疑理由不明且金額規模不合理後，國民黨團昨日已撤除大部分的提案。不過，民進黨市議員何孟樺今（18日）表示，在民眾黨團的部分，「建商女婿」黃國昌誤砍到社宅和租金補貼作業的預算，為此，何孟樺痛批，高舉居住正義，卻大刪社宅與租金補貼預算，這樣誰還能相信黃國昌？

何孟樺表示，被視為柯文哲的政治繼承人、民眾黨代理主席黃國昌，居然帶領民眾黨團大砍「社宅與租屋補助」的預算？她坦言，自己也深感驚訝「建商女婿」黃國昌，就這樣簽署了會動到社宅租補41億元預算的提案。

何孟樺說明，民眾黨團在理由中提到，因為立法院延後「國土計畫」上路，所以要刪減內政部國土管理署414億的「國土管理業務」41億元，以及凍結41億元，但，黃國昌跟民眾黨黨團在提案的時候，顯然根本沒有細讀預算書。

▲民進黨北市議員何孟樺指出，民眾黨立院黨團總召黃國昌誤砍到「社宅、租金補貼」的預算。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

之所以認為民眾黨團沒有看清楚預算書，何孟樺點出，是因為如果真的讀了預算書，應該會發現，國土署的預算書寫得清清楚楚，這整筆414億「國土管理業務」雖然也有「國土」兩個字，但與國土計畫直接相關的預算只有國土計畫組301萬的業務費。

何孟樺強調，事實上，「國土管理業務」其中最主要的內容，是對住宅基金的400億補貼，黃國昌想要刪除的「國土管理業務」計畫中，不只有大筆的「社宅、租金補貼經費」，還有黃國昌的前選區汐止的重要建設「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興辦計畫」1億元。

▲民進黨北市議員何孟樺指出，民眾黨立院黨團總召黃國昌誤砍到「社宅、租金補貼」的預算。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

此外，何孟樺認為，如果黃國昌與民眾黨團是希望《國土計畫法》可以好好推行，那應該是要支持相關預算，而不是刪減相關預算才對。「就算黃國昌與民眾黨團真的因為立法院不同意《國土計畫法》如期上路，而想要修理內政部，也應該是刪減國土計畫法相關的預算。」

何孟樺直言，民眾黨應該刪減的，是「國土永續發展基金」的支出，是「區域及都市規劃業務」下相關的國土計畫支出，而不是青年大眾需要的社宅與租金補貼。

為此，何孟樺痛批，民眾黨高舉鐵道安全，卻大砍台鐵安全提昇計畫，高舉打擊犯罪，卻大刪刑事警察局打詐、毒品查緝、蒐證鑑識的經費兩億，高舉科學理性，卻想要癱瘓中央研究院，現在又被發現高舉居住正義，卻大刪社宅與租金補貼，這樣誰還能相信，這是以太陽花學運起家的黃國昌？