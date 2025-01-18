　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲新北市租屋補助金額最高可領5000元。（示意圖／記者許宥孺攝）

文／中央社

新北城鄉發展局今天表示，114年度「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，第一波審查符合資格有8萬4715戶，將全數補貼；已備齊租約相關資料者，春節前撥款入申請人指定帳戶。

新北市府城鄉發展局今天發布新聞表示，「300億元中央擴大租金補貼」今年改由各縣市政府主辦，補貼戶數擴大，已接受112至113年度補貼者，或於113年9月1日至12月31日新申請且核定者，直接以舊案代入，免申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

城鄉局統計，第一波經審查符合資格者共8萬4715戶，將全數補貼。依申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40歲至64歲占36%、65歲以上佔11%。約有5成是青年申請，顯示租金補貼對青年居住的協助大幅度增加。

市府說，新北申請租賃房屋，平均分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等區為大宗，都是新北市人口快速成長或人口密度高的行政區。

城鄉發展局表示，審查結果公文將於1月底前，分批陸續寄送；已備齊租約相關資料者，款項將於農曆年前撥入申請人指定之帳戶。

城鄉局提醒，300億元中央擴大租金補貼，受理至114年12月31日止，因申請踴躍，已加速審核作業。相關申請作業可上網查詢，最多可以持續補貼至114年12月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中知名夜市倒閉！　民眾撲空氣炸
台中社區大樓「80隻貓狗」將開放認養
蔡尚樺主持尾牙穿超辣！　「深V開到肚臍」
草屯鎮長補選最終票數出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

台中驚傳80貓狗遭違法繁殖　動保處出手：絕育後公告民眾認養

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

IKEA「經典藍色購物袋」靈感來自台灣！　官方揭密

老闆快看！有員工一早武嶺舉紙板　哀怨「4字2符號」全笑翻

囂張駕駛北宜逆超「盲彎遇大貨車」　急切回撞騎士！網怒：謀殺

冷氣團來襲！彰化竹塘蛋雞場爆發H5N1禽流感　撲殺4萬1842隻

快訊／高雄檢出首例麻疹！女越南回國趴走4縣市足跡曝　匡列160人

防檢署3千萬「廣宣預算」遭全刪　無店面零售公會：嚴正反對！

快訊／學測自然科解答出爐　補教公布預估五標

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

台中驚傳80貓狗遭違法繁殖　動保處出手：絕育後公告民眾認養

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

IKEA「經典藍色購物袋」靈感來自台灣！　官方揭密

老闆快看！有員工一早武嶺舉紙板　哀怨「4字2符號」全笑翻

囂張駕駛北宜逆超「盲彎遇大貨車」　急切回撞騎士！網怒：謀殺

冷氣團來襲！彰化竹塘蛋雞場爆發H5N1禽流感　撲殺4萬1842隻

快訊／高雄檢出首例麻疹！女越南回國趴走4縣市足跡曝　匡列160人

防檢署3千萬「廣宣預算」遭全刪　無店面零售公會：嚴正反對！

快訊／學測自然科解答出爐　補教公布預估五標

Ozone曝1原因「開群組電話狂聊8小時」　為了他才斷線

年前大紅包來了！新北8萬多戶「最高可領5000元」

賈永婕合照玄彬圓夢了！　列出「上任5個月成績」笑喊：已可退休

中鋼觸底反彈？打擊「假消息」　股東人數站回130萬刷新高

孫生抱怨被媽狂要錢：快瘋了！　心累PO文意外釣出何妤玟

台中鹿峰夜市開3年「爆倒閉」！150間攤商跑光　民眾撲空氣炸

起飛後單邊發動機失效！海航波音737-800轉降南昌機場

美麗本人即將升格二寶爸「小孩性別曝」！　不避孕終於如願：興致來就出發

《祕書俱樂部》六月爆婚姻危機嗆小三　修杰楷為愛「賣房又結紮」

中居正廣醜聞扯出「性朝貢」風波！　電視台致歉：成立調查委員會

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

槍決前先打麻醉！真實原因曝光　律師：不是讓他舒服

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

超強冷氣團陪過年　專家：挑戰今年首波寒流

若家人被殺　廢死盟執行長：我真的不知道

西門町擺攤「陪單身狗吃年夜飯」　2爆乳辣妹IG被神出

12生肖蛇年健康運勢　只有1生肖無大礙

王鴻薇刪1億消防預算「頭盔也砍」　律師開轟

蹭中華隊奪冠出包　喜傑獅宣布「退出零售市場」

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

更多熱門

相關新聞

立院刪凍41億預算！國土署：影響租補、汐止千戶社宅恐喊卡

立院刪凍41億預算！國土署：影響租補、汐止千戶社宅恐喊卡

內政部國土署今天表示，今年度業務費遭立委提案刪除及凍結各約新台幣41億元，此筆業務費若遭刪除，恐影響租金補貼、社會住宅等政策，也會衝擊「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」整體進度。

酸黃國昌「建商女婿」誤砍社宅預算　綠議員：租金補貼作業也受影響

酸黃國昌「建商女婿」誤砍社宅預算　綠議員：租金補貼作業也受影響

新北預售均價破2千萬　這區破3千萬居冠「擊敗板橋」

新北預售均價破2千萬　這區破3千萬居冠「擊敗板橋」

新北板農年貨大街1／17登場　消費滿額贈超市抵用券

新北板農年貨大街1／17登場　消費滿額贈超市抵用券

王宥忻開保時捷酒駕睡死卡路中　警敲窗逮人畫面曝

王宥忻開保時捷酒駕睡死卡路中　警敲窗逮人畫面曝

關鍵字：

租金補貼新北

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

劉書宏深夜發文「再見」後失聯！

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

「僅給1資料」帳戶錢被扣光！過程不到5分鐘

槍決前先打麻醉！真實原因曝光　律師：不是讓他舒服

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面