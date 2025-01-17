人氣網紅柯莉絲汀照片遭冒用！粉絲被騙8百萬　聯手嘉義警反詐　

▲▼ 嘉義市政府警察局今天召開記者會，說明嘉義市去(113)年12月份受理詐欺案 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局17日召開記者會，說明嘉義市去(113)年12月份受理詐欺案202件、較11月減少17件，財損1億4,605萬元、較11月增加4,618萬元，其中受理最多的是「假投資詐騙」、其次為「假網拍詐騙」，財損金額則以「假投資」最多、其次為「假冒公務員詐騙」。另外分析發現，12月受理財損達千萬元以上案件計2件、總金額約6,000萬餘元，占12月總財損4成，為財損金額增加的主要原因。

▲嘉義市在地網紅柯莉絲汀與市警局長沈炳信呼籲反詐。（圖／記者翁伊森攝）

刑事警察大隊長呂松浩表示，內政部去(113)年12月啟用「165打詐儀錶板」專網，並分別介紹「詐騙手法前5名」、「各縣市統計數據」、「最新詐騙案例」、「打擊詐欺成效」、「詐騙公式拆解」等優化功能，透過數據整合、案例分享及互動工具，讓民眾能即時掌握最新的詐騙趨勢及防詐對策，進一步降低詐騙受害風險。

▲嘉義市在地網紅柯莉絲汀現身說法，自己的照片被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙。（圖／記者翁伊森攝）

而嘉義市在地網紅柯莉絲汀，也以被害人身分參加記者會，她的照片先前被詐騙集團盜用從事假交友投資詐騙，曾有被害人因此損失上百萬元。柯莉絲汀表示，詐騙集團利用俊男美女的照片吸引被害人關注後，再藉機提供高獲利投資管道，邀請被害人參與投資，被害人投入資金後卻再也無法聯繫對方，提醒市民朋友，網路交友只要提及賺錢機會、投資等都是詐騙話術，千萬不要輕易相信。

局長沈炳信呼籲，詐騙手法層出不窮，請市民朋友牢記防詐五不：「『不接』陌生來電、『不點』未知連結、『不聽』投資明牌、『不給』個人資料、『不怕』莫名威脅」，人人都有防詐意識，才是最好的預防策略。