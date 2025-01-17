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警察體系出身　東港警分局聘鍾毓榮為法律顧問

▲東港警分局長高志正頒發法律顧問聘師給鍾毓榮律師事 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正頒發法律顧問聘師給鍾毓榮律師(右) 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局為落實依法行政並保障員警權益，聘任鍾毓榮律師事務所所長鍾毓榮律師擔任分局法律諮詢顧問，由分局長高志正於16日早上在分局聯合勤教場合親自頒發聘書，鍾律師並頒法律顧問證書予分局，提供第一線執法員警優質法律諮詢及協助，健全員警執法後盾。

▲東港警分局長高志正頒發法律顧問聘師給鍾毓榮律師事 。（圖／記者陳崑福翻攝）

鍾律師並在會中，將近幾年員警違法態樣整理為教學教材，研討解析案例，教授員警於工作執勤時避免觸法，讓員警獲益良多，非常感謝。

東港警方表示，隨著社會治安環境丕變及犯罪型態多樣化，聘任專業法律顧問不但可以提供第一線執法員警優質法律諮詢及協助，間接解決民眾疑難雜症，更可提升員警法律專業，讓員警遇案時依法行政勇於執法。

鍾毓榮律師是警察體系出身，從警專、警大二技、警大法研所畢業，獲多項律師專業證照，警察、法界實務經驗豐富，因曾獲警察教育滋養茁壯，力挺警察，為回饋從警教育之恩，希望能藉由自身所學法律專業，提供員警法律諮詢，並保障因工作涉訟警察的訴訟權益。

高志正分局長表示，鍾律師法界實務經驗豐富，特別聘任其為本分局無給職法律諮詢顧問，相信可以讓員警在依法行政執法過程免於觸法及伸張正義，同時保障民眾的生命身體及財產安全。

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