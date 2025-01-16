爆涉性愛趴被罵「愛滋輝」！　網紅曬驗尿證明自清喊告

▲美食網紅「愛吃輝」在臉書上PO出驗尿證明自清沒吸毒。（圖／翻攝自臉書）



記者黃資真／台南報導

台南市警二分局邀請美食網紅「愛吃輝」擔任防詐代言人，日前卻爆出網紅曾在2023年參與「7男3女性愛趴」被二分局查獲，分局坦承一時失察未注意網紅個人負面行為，火速撤除、下架所有相關影片文章。但網紅卻又被傳出曾參加毒趴，今(16日)網紅在個人臉書發出聲明，附上驗尿證明澄清，「我那麼胖，我相信要在那些人裡面找到我的照片不難。」

「愛吃輝」PO文內容指出與另名女子產生糾紛的來龍去脈，不過文末他重申，「我沒有參加毒趴，已經驗尿了，附上驗尿報告，我那麼胖，我相信要在那些人裡面找到我的照片不難。」對於無理取鬧的網友們所指稱「愛滋輝」等等不雅字眼皆一律遞狀提告。

先前二分局因考量「愛吃輝」的高人氣，讓宣導防詐效益極大化且貼近民眾，因此邀請合作協助防詐宣導，卻被爆出他曾涉及2023年12月下旬發生的「7男3女性愛趴」事件，當時10名男女被依現行犯抓到，並依社會秩序維護法各別裁罰5000元，「愛吃輝」正是7男中的其中一人。

▲2023年發生一起7男3女性愛趴，日前傳出其中涉案一人正是網紅「愛吃輝」。（圖／資料照）



二分局回應，邀請網紅協助防詐宣導時，因一時失察，未注意網紅個人負面行為，影響防詐宣導的美意，二分局已即刻撤除、下架該網紅所有反詐影片及文章，未來選擇宣導代言人時，會更加謹慎，確保宣導活動的公信力和正面形象。