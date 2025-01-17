蔡壁如嘆「民眾黨高層」變了　半年沒進中央黨部

▲民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案與政治獻金案身陷囹圄，創黨二把手蔡壁如接受本刊專訪直言，當務之急就是要壯大民眾黨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民眾黨創黨主席柯文哲遭控涉犯《貪汙治罪條例》起訴後，由於羈押庭抗告失敗，確定將在看守所度過農曆新年，而與柯文哲共事超過30年的前立委蔡壁如於14日接受本刊獨家專訪，除了談到對柯文哲的不捨外，更驚爆自己身為民眾黨創黨2號黨員「半年沒進中央黨部了」。

柯文哲遭控在台北市長任內因涉入京華城重建案，以及卸任後2024總統選舉政治獻金案涉侵占等爭議，遭羈押近4個月後，台北地檢署2024年底依《貪污治罪條例》中的違背職務收賄與圖利罪、《刑法》公益侵占與背信罪起訴柯文哲，具體求刑28年6個月，柯文哲短暫交保重獲自由不到一周，又被檢方抗告成功關回了看守所，律師團再度抗告遭高等法院駁回，確定將於看守所度過農曆新年。

對此，蔡壁如向本刊直指，自己2014年底隨著柯文哲進駐台北市府後，就以12職等顧問角色替市長把關重要案件，其中2015年外部監察院跟市府都發局內部都傳出，京華城重建申請案就是有問題，自己看完報告也認為重建案申請者、威京集團主席沈慶京就是一位「不擇手段想達到目的商人」，但柯文哲日理萬機，兩人各忙各的，她沒把自己的「心得」跟柯文哲聊。

▲與前台北市長柯文哲（右）從台大醫院急診室到台北市府共事超過30年，蔡壁如（左）自認對柯文哲知之甚詳，始終相信柯文哲的清白。

蔡壁如強調，自己和柯文哲一直相信公務員的素養與專業，尤其北市府已是集結地方政府中最優質的一群公務員，任何案件有疑義時，都是請教業管單位科長說明並尊重，任何陳情案都會盡量請公務員找到法規，看怎麼做比較便民，「但這句話現在變成圖利了」她說完大笑。

蔡壁如說，柯市府已是「泛政治化」色彩最淺的地方政府了，以京華城案來講，時任副市長彭振聲、都發局長黃景茂都是基層公務員出身，年資到了、專業夠了就升上來，像自己和彭振聲在工務局長任內便認識，都發局長黃景茂則因共事時間不長交情不深，但仍相信其公部門歷練，不會也沒必要刻意違法。

蔡壁如回顧，2019年8月創黨之初，柯文哲還在忙市政，自己銜命到黨部張羅大小事，也與基層黨工建立革命情感，也因著市政顧問身分，遭跨黨派議員砲轟，決定在當年底大約民眾黨正式登記不分區立委候選人之時辭職，其後有幸以第5名進入立法院。

▲蔡壁如2019年銜民眾黨創黨主席柯文哲之命扛起民眾黨草創大小事，除了廣邀各界好手入黨外，每年也辦理「全台大眾走」活動，傾聽民意並招募黨員。

外界關注，蔡壁如就任立委後，隔月柯文哲便與京華城案相關人沈慶京、台北市議員應曉薇等人餐敘，而後京華城案便一路「綠燈」，是否因少了蔡壁如把關而「走鐘」大失控，蔡壁如則重申，自己在市府時嚴守立場把關，2019年底柯文哲找來的副市長黃珊珊也與自己不熟，但離開後發生什麼事「自己真的管不了」。

蔡壁如回顧至今最後一次與柯文哲見面，同時也是目前最後一次踏入黨部那天，是2024年8月底還在當中市府顧問時，某天柯文哲突然來電，要自己當晚到黨部台玻大樓談談，兩人太熟了，她一聽直覺就是「不妙了」。當夜一到橢圓會議桌，柯文哲談了當時早已被「炎上」的政治獻金案，直言「我會被搞到做不下去」，並數度哽咽「這整黨都靠我吃飯」，蔡壁如相看無語，只能揮手直嘆「麥擱共啊」（別說了），語氣盡是無奈。

▲蔡壁如2020代表民眾黨當選立委後，四處替黨內大小活動造勢與抬轎，儼然是時任黨主席柯文哲的分身。圖為2020年民眾黨推出時任高雄市議員吳益政（右）參與市長補選，蔡壁如也代表民眾黨主籌後援。

談到柯文哲遭重保後仍被抗告成功而羈押，蔡壁如難掩怒火，直言自己在「起訴拼圖」中看到比小說還離奇的文字遊戲，多項與起訴案無關的故事情節被一一拼湊，自己20年前寫的信也被挖出來，在起訴書中以「足認」等「腦補」情節打轉，起訴書寫得比八卦新聞還含沙射影，自己在兩次以證人身分偵訊時就領教過。她舉例，柯文哲自稱「雍正」早在台大醫院不脛而走，自己被他稱「年羹堯」也不以為意，檢方卻挖出來這種與京華城、政治獻金案情都無關內容，意欲塑造柯文哲封建與多重人格形象，繼而主導輿論與污染法官心證，「那網路上一堆自稱金城武的人怎麼辦」。

蔡壁如感嘆，整個黨幾乎都被以「證人」翻攪一遍，若無強大的心理素質與社會歷練，絕對難以承受這種辦案方式，若被誘導入罪，根本完全不意外。她強調，自己與柯文哲共事30多年，柯文哲什麼「德性」自己很清楚，儘管2024年8月與柯文哲在黨部會談後，便因案再也未曾聯絡，但自己仍堅信「政治本質就是相信」，正如在北市府相信公務員專業一樣，或許柯文哲身邊的政治幕僚「變了」，自己仍相信柯文哲的本質，現在她只能祈求司法還清白。至於誰是「變了」的幕僚，蔡壁如則直言「要逼我說周榆修（民眾黨秘書長）、陳智菡（民眾黨立院黨團主任）嗎?」她語畢大笑。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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