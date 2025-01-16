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傳承公婆愛心！高雄91歲嬤掏百萬積蓄　捐「福祉車」助身障童

▲許陳翠娥阿嬤(左二)在兒子許國樑陪同下，將福祉車鑰匙手板交給社會局長蔡宛芬(右二)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許陳翠娥阿嬤(左二)在兒子許國樑陪同下，將福祉車鑰匙手板交給社會局長蔡宛芬(右二)。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區一名91歲阿嬤許陳翠娥，有感於公公、婆婆生前熱心公益，她被這份善良所影響，決定拿出攢存的百萬積蓄，以亡夫的名義捐贈一台福祉車給高雄市社會局，希望提供給身障童外出交通使用。今(16日)社會局長蔡宛芬接受陳翠娥鑰匙手板，象徵許陳阿嬤用愛與力量，與社會局齊力陪伴身障兒童在人生道路上努力前行成長。

許陳翠娥阿嬤為了實現公益心願，奉獻這幾年的積蓄，購入一輛全新、要價159萬的福祉車交付給社會局，內部配備無障礙斜坡板及輪椅安全設備，特別為輪椅族量身打造安全的專屬座位，有效提升外出的安全性及便利性，改善生活品質。

許陳翠娥提及，她的公公婆婆生前非常熱心公益，時常幫助鄰里和有需要的人，善良深深影響了她。無論是逢年過節送物資給弱勢家庭，還是資助困境中的學子，公婆的慷慨解囊從未停歇。「這些年，我一直記得他們說的『做好事不求回報，只求內心安穩。』現在，我希望用這輛福祉車，把這份精神傳承下去，讓我的亡夫與公婆的愛，繼續幫助更多人。」

▲許陳翠娥阿嬤掏百萬積蓄，捐贈福祉車幫助身障童，提供安全的交通接送方式。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲許陳翠娥阿嬤掏百萬積蓄，捐贈福祉車幫助身障童，提供安全的交通接送方式。（圖／記者許宥孺翻攝）

國際蘭馨交流協會中華民國總會總監王藝璇表示，協會宗旨之一是提供資源幫助女性為自己和家人及社會創造正面的改變，許陳翠娥女士身為會姐，相夫教子，扮演成功的傳統家庭主婦的角色，在頤養天年之餘，還能發願捐贈福祉車，為社會公益盡心盡力，精神令人感佩。

高雄市舒緹國際蘭馨交流協會何吳美華表示，許陳翠娥女士非常支持會務，並在一次聚會中主動提出要捐車給弱勢團體，她也說到做到，不到1個月的時間就看好車子，並在今天完成捐車儀式，讓「榮耀之家」的身心障礙兒少不用再為出門煩惱。

▲社會局長蔡宛芬回贈感謝狀給捐助社會公益基金的捐款人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲社會局長蔡宛芬回贈感謝狀給捐助社會公益基金的捐款人。（圖／記者許宥孺翻攝）

許陳翠娥阿嬤奉獻社會不遺餘力，除了自己掏出積蓄捐車外，這份善心也傳承給她的子女。兒女許國棟、許國樑、許麗月，以及會姐吳美華、王吳麗華、李美女、黃麗珍、楊蕙蘭、郭琇娟、李林秀鑾、吳辛菊代等10人也共同捐贈15萬元給市府為公益所用。

社會局表示，這部福祉車將由移交伊甸社會福利基金會高雄市「榮耀之家」，專門服務行動不便的身障童，為他們的生活帶來更多便利與希望，期待福祉車成為一盞光陪伴身障安置童邁向人生道路。

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