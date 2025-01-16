高雄人安排起來！東京富士美術館「浮世繪」來了　150展品免費看

▲創價美術館將引進東京富士美術館典藏「浮世繪」作品，圖為《東海道五十三驛站》原 朝之富士。（圖／東京富士美術館典藏提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市創價美術館成立第3年，今年引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品150件，將於3月底至5月間盛大展出，這是創價美術館首次舉辦國際特展，展品包括影響法國印象派畫家梵谷的美人畫〈著雲龍打掛的花魁〉以及江戶時代各個角度的富士山風貌，展出期間免費參觀。

位於楠梓區、鄰近後勁捷運站的「創價美術館」，自2022年10月落成以來，已舉辦多次以「文化尋根 建構台灣美術百年史」為主題的展覽，包括莊世和、林慶雲、洪根深等重量級藝術家的作品展。秉持教育推廣理念，創價美術館免費對外開放，已成為北高雄的重要藝文場館。

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▲富士川。（圖／東京富士美術館典藏提供）

成立第3年，創價美術館今年受度舉辦國際特展，3月將引進東京富士美術館（簡稱東富美）典藏「浮世繪」精品，展品包括影響法國印象派畫家梵谷的美人畫〈著雲龍打掛的花魁〉，江戶時代各個角度的富士山風貌，以及幕府時代江戶（東京）到京都的沿線道路風情。

展品年代跨越200年（1741-1941年），分為四大展區：美人畫、役者繪（演員畫）、武者繪、葛飾北齋的《富嶽三十六景》系列作品、歌川廣重的《東海道五十三驛站》全系列，以及大正、昭和年間版畫家川瀨巴水的日本原鄉風景作品。對於喜愛浮世繪的民眾來說，展覽值得期待。

▲《東海道五十三驛站》赤阪 旅舍娼婦圖。（圖／東京富士美術館典藏提供）

▲《富嶽三十六景》深川萬年橋下。（圖／東京富士美術館典藏提供）

東京富士美術館坐落於東京八王子市，其豐富典藏橫跨古今中外，共超過3萬件藝術精品，包括繪畫、版畫、雕刻、歷史文物及照片。

其中2016年與國立台灣美術館共同合作的「日本浮世繪 東京富士美術館典藏精選展」及2018「花之禮讚─四大美術館聯合大展」人潮盛況空前，2場展覽都吸引將近50萬人次觀展。