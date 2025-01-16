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社會 社會焦點 保障人權

廂型車見警秒繞路！警攔下「整車都是非法移工」　5人全被逮

▲▼ 布袋警鷹眼查獲簽證逾期之泰籍移工 。（圖／布袋分局提供）

▲▼ 布袋警鷹眼查獲簽證逾期之泰籍移工 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋分局義竹聯合所警員翁煒哲、黃靖淑、謝佳妤日前執行巡邏勤務時，見車輛形跡可疑，攔檢後發現車上皆為逾期停留外籍移工，遂將5人帶回轉送專勤隊查辦。

▲▼ 布袋警鷹眼查獲簽證逾期之泰籍移工 。（圖／布袋分局提供）

因應過年前加強重要節日安全維護工作，布袋分局義竹聯合所警員翁煒哲、黃靖淑、謝佳妤等員日前執行巡邏勤務時，行經嘉義縣義竹鄉163線33.4公里處，發現一輛廂型車駕駛見警刻意規避，員警遂上前攔查。發現除駕駛外，後座還附載4名乘客。

▲▼ 布袋警鷹眼查獲簽證逾期之泰籍移工 。（圖／布袋分局提供）

警方盤查時，該車車內5名人士之眼神、表情慌張心虛，讓員警起疑，進一步詢問身分及國籍時，他們更是支支吾吾。經逐一盤檢，該5名人士才坦承均是泰國籍，其中4名乘客都是持觀光簽證來台逾期停留，駕駛則是失聯移工，全案偵詢後依違反入出國及移民法移請嘉義縣專勤隊歸案。

嘉義縣警察局布袋分局長吳永森表示，114年加強重要節日安全維護工作於1月20日22時起至2月3日24時止，為期15日，員警將持續針對轄內治安要點執行掃蕩臨（路）檢勤務，以淨化轄區涉外治安，讓鄉親安心迎接新年。另也呼籲業主切勿雇用非法外籍勞工，依法令規定，外國人在臺從事工作為許可制，未經許可聘僱外國人，最高將處新臺幣75萬元罰鍰。

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