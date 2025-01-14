被王婉諭點名「惡質政治人物」應道歉！王鴻薇：甘當綠打手真可悲

▲王鴻薇在2023年7月陪同何姓教保員到法院按鈴提告王婉諭違反誹謗、個資法，14日檢方予以不起訴處分。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市板橋區某幼兒園2023年爆出幼保員餵藥案，不過最終幼兒園園長、教保員共8人皆獲不起訴處分，評論此事的時代力量黨主席王婉諭因此挨告妨害名譽及違反個資法等罪。北檢今（14日）認為評論可受公評，給予不起訴處分。為此，王婉諭要求當初對她抹黑、造謠的國民黨立委王鴻薇出面道歉，不過王鴻薇晚間也發出3點聲明回擊了。

王婉諭曾在該事件中被指控公布教保員的姓名與照片，涉嫌違反個資法。然而，經過一年多的偵查，檢方14日認定王婉諭的評論與公共利益有關，為可受公評之事，且檢方查出，王婉諭並未公開板橋餵藥案教保員的個資，因此兩案皆不起訴。

王婉諭事後在臉書發文，要求王鴻薇為「抹黑、造謠」負起責任，出來道歉。她認為，王鴻薇根本不在乎事實，只是想要煽動群眾，激化教保員與家長之間的對立，來獲取政治利益，「這種惡質政治人物的存在，就是對台灣民主最大的傷害。」她也強調，不會因為王鴻薇的惡意言論而退縮，她將一直為孩子、為家長、為所有教育從業人員發聲。

對此，王鴻薇14日晚間在臉書上發出3點聲明，痛批王婉諭把教師當成攻擊政敵的工具，至今卻沒向任何人道歉，「簡直毫無人性」。她認為，王婉諭為了政治目的，攻擊無辜的幼教第一線工作者，抹黑他們涉入餵藥案，而這些幼教老師，對於王婉諭攻擊過程中故意公布他們的照片和姓名等個資，造成未審先判進行提告，對於新北地檢署的裁定結果，她感到相當遺憾。

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

王鴻薇表示，新北市餵藥案目前為止因證據不足，相關人士均不起訴處分，但王婉諭是最沒資格說自己被抹黑的，因為真正被抹黑的是那些無辜的幼教老師，當這些老師，為了自己的權益，選擇提告違反個資不起訴，王竟還可以洋洋得意，把這些被傷害人的痛拿來當成攻擊政敵的工具，「尤其王婉諭至今沒有向任何人道歉，簡直毫無人性。」

此外，王鴻薇也認為，新北市餵藥案是王婉諭政治自殺等級的醜聞，也是時代力量上次選舉失利的重要因素，正常人躲起來或閉嘴都來不及，沒看過跑出來讓人打臉的，「經營第三勢力，卻甘願做民進黨打手，不但眾叛親離，到頭來人家也沒正眼瞧你一眼，確實相當可悲。」

王鴻薇最後強調，只要王婉諭一天沒有道歉，幼教界和被她傷害的老師們都不可能原諒她，「請各位放心，我一定會幫他們發聲到底，不會讓王婉諭繼續傷害這些無辜的人。」