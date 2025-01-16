謝世謙逝世！陳世凱哀悼：痛失英才　華航老總高星潢代理董座

▲華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

華航董事長謝世謙今(16日)凌晨驚傳心肌梗塞辭世，享壽73歲，交通部表示，謝世謙上午於家中逝世，航空界痛失英才，交通部長陳世凱深表哀悼，中華航空公司董事長職務預計將由該公司總經理高星潢代理。

交通部表示，感謝華航董事長謝世謙自108年4月起擔任該公司董事長迄今，順利完成許多重要任務與公司營運目標，使中華航空業績屢創新高，成為全球最安全航空公司之一。

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交通部指出，謝世謙董事長過去帶領團隊及員工全力以赴，挺過疫情衝擊，克服種種挑戰，疫情期間業績不降反升，多次協助國人疏運，曾獲交通部112年民航防疫卓越獎，肯定國籍民航業者疫情期間的卓越貢獻；疫後營運逆勢高飛，113年營業額約2,038億餘元，其盈餘及EPS皆創歷史新高。

謝世謙董事長任內與中華航空企業工會簽訂第七次團體協約，調整勞動條件，並調高三節獎金、伙食津貼等，優化員工福利，打造幸福職場環境，穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連2年摘下「幸福企業金獎」肯定，並蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，帶領華航持續邁向「創新、突破、即戰力」新氣象。

此外，111年道瓊永續指數評選結果，華航勇獲全球第一，謝世謙也為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續八年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑，並獲選美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。

交通部指出，謝世謙董事長自基層崗位起步，深耕中華航空超過46年，對公司及航空業的發展貢獻卓著。陳世凱部長再次向謝董事長致上最深的感謝，感念其畢生的奉獻，並期許中華航空全體員工延續謝董事長的服務精神，持續努力，共同為華航開創嶄新的未來。