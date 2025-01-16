妹子主動靠肩膀　下秒卻說「要去找朋友」！老司機笑了：你太老實

▲老司機表示，原PO太老實了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，會透過交友軟體來認識新朋友，一名男網友表示，特地請了特休與女網友見面，一起去看了電影，女生還把頭靠在他身上，還說好晚餐要去吃火鍋，結果女生上完廁所後便說有事要先離開，留下滿臉錯愕的他，「史上最瞎的一場約會！」不過，網友細看行程後，卻笑說「人家已經暗示了」。

男網友在Dcard發文，兩人透過網路認識，聊天過程相當愉快，為了見面他甚至請了特休，並開車去找女方。當天的約會安排包含看電影和共進晚餐，說好晚上要去吃火鍋，一切都非常順利，看電影時女方還把頭靠在他肩上。

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然而，看完電影後，女方表示要上廁所，5分鐘後回來卻丟下一句「我朋友在附近，我要去跟他見面，下次補約！」原PO還在查晚上要吃的餐廳，卻突然被放生，回家路上越想越不對勁，「怎麼會如此不尊重人，通常會約會中中離，都是覺得對方很雷，才會落跑，她卻做得那麼自然」。雖然女生事後有道歉，但他仍無法接受，「說不是預謀好的，我真的不信」。

原PO也補充，吃完午餐後，女生有約他去泡溫泉，但他強調「真的只有泡，她有包浴巾」，而且女生也說想找穩定的。

不少人看完後笑了，「有沒可能她都準備好了，你卻沒撲上去，她只好找另一個願意撲上去的」、「女生約泡溫泉意思真的超明顯了」、「都主動並且準備好給你督了，你還在那邊想晚上吃什麼，為什麼不直接上？合理解釋就是，她直接找個願意督的人去開房間了」。

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