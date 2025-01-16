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廣州「土豪村」年終大分紅　按村民人頭最高領約18萬

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲廣州「土豪村」年終分紅。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節前夕，廣州城中村近日陸續發出年終分紅，再次引起網友們熱議。較為知名的獵德村、楊箕村的大街小巷裡，村民紛紛討論分紅領到的金額多寡。當地村民透露，有人分紅4萬多元人民幣（約18萬元新台幣），有的則是一戶領取7萬元人民幣（約31萬元新台幣）。

▲廣州天河區獵德村拆間改造後成為CBD內的「壕村」。（圖／CFP）

▲廣州天河區的獵德村拆遷改建後每年按比例分紅，成為外界眼中的「土豪村」。（圖／CFP）

《經濟觀察網》報導，過去，為了充分利用集體資源資產和規避風險保障集體收入，村集體的收入主要來源於物業收入、城市更新項目和銀行存款等途徑；現在，農村集體經濟組織則開始試水股權投資和新興產業投資，日益多元的投資方式也有助於提高村集體經濟的收入。

位於越秀區的楊箕村原為經濟狀況較為不好的「城中村」，後因拆遷改建，村民透過集體投資或勞務的方式，每年春節前都可以獲得一定的「分紅」獎金。

楊箕村村民透露，股紅分配一般包括福利股（人頭股）、勞動股、新增物業項目股（地股）等，「勞動股是指過去參加村生產隊勞動，按照參加的時間年限計算，地股則是按照楊箕村改造前每戶人擁有的房產地面面積（非樓層）來計算。」

這名村民還滿足「人頭股」的條件，該楊箕村村民稱，她在這次分紅中獲得2.8萬元（人民幣，下同），比上年多了1200元，但她名下沒有房產，所以沒有地股，也沒有勞動股。

至於更為知名的「土豪村」則是天河區的獵德村，一名獵德村村民表示，這次「人頭股」每股分紅400元，比上年多了20元；地股每股分紅760元，多了30元，名下房產越多，「地股」分紅越多，至於他本人則是分紅約5萬元，比上年增加約1萬元。

對於網友們「羨慕加嫉妒」的眼神，獵德村村民認為，「一整年的分紅，平均一個月算下來才3000元至4000元，只能滿足基本的生活需要，並不是一件可以讓別人眼紅的事情。」

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