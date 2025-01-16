AI EXPO Taiwan 2025 3月登場　展示300項最新AI解決方案

記者蘇晟彥／綜合報導

為迎接一波波人工智慧技術的快速迭代發展，台灣規模最大的人工智慧盛會AI EXPO Taiwan展覽活動，將於3月26日至28日在花博爭艷館盛大舉行。AI EXPO Taiwan 2025已邁入第四屆的展覽活動，延續前三年的熱度與好評，今年展覽活動將以「Surfing the AI Waves」為主題，預料將再次掀起人工智慧領域最先進技術及最熱門議題的熱潮。

▼AI EXPO Taiwan 2025 將在3月舉行。（圖／品牌提供）



根據DIGITIMES Research的最新預測，生成式AI市場規模將從2024年的400億美元迅速增長至2030年的1.5兆美元，年複合成長率（CAGR）高達83%。這股科技浪潮不僅推動了雲端與邊緣裝置的巨額商機，也預示著未來人工智慧技術將整合雲端充沛運算力和服務組合、邊緣端低延遲與在地運算優點，雲邊協作滿足產業多元需求成為產業發展的重要趨勢。

AI EXPO Taiwan 2025活動預計將匯聚超過250家企業、60所大專院校及50位內容創作者，共同展示超過300項最新人工智慧解決方案，希望透過展覽與研討會的知識與經驗交流，協助企業與個人把握科技革新機遇，迎接百年一遇的人工智慧技術變革巨浪。

產業共榮新平台 跨界共構生態系

AI EXPO Taiwan 2025活動除由DIGITIMES聯合了財團法人人工智慧科技基金會、IC之音竹科廣播、趨勢科技共同主辦，同時亦邀集了數位發展部數位產業署、台北市會展產業發展基金會、新北市青年局、十分好創意、伊甸基金會等單位協辦，展覽現場將呈現從硬體到軟體、從技術到應用的全方位AI技術。此外，為了擴大國際鏈結，增加台灣AI相關業者的國際能見度，主辦單位更與AI EXPO Korea及路透社Momentum AI Singapore結盟，深度發掘AI技術在全球商業應用中的巨大潛力，為未來經濟增長注入全新活力與價值。

三大核心議題引領高峰論壇 產官學界共話AI趨勢

AI EXPO Taiwan 2025活動核心之一的高峰論壇「不知講堂」議題主軸，將聚焦於「雲邊協作、算力躍升、創生創新」三大主題，探索科技浪潮背後的商機與創新應用。包括趨勢科技、AWS、AMD、Qualcomm、宜鼎、慧榮科技、研華、益華電腦、新漢、台灣用友資訊、宏正自動科技等將現場分享顛覆性技術與成功案例，帶領參觀者深入理解科技突破的力量。

五大應用場域及四大特色專區 助企業把握AI新機遇

「未來展場」攤位展示將聚焦AI城市、智慧工廠、企業治理、生命科學及商業生活五大應用場域，並深入AI晶片與AI資安兩大關鍵技術，四大特色專區涵蓋創遊科普、新創交流、公部門願景及AI人才充電，促進跨域合作與產學鏈結。參展企業如包含新北市青年局、趨勢科技、AWS、AMD、Qualcomm、宜鼎、台灣玳能、慧榮科技、群聯電子、台師大及AWS JIC新創團隊將展示創新技術與商業模式。