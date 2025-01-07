快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

▲萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一名幸運兒獎落「八德陂塘店」。（圖／萊爾富提供）



生活中心／台北報導

超商業者萊爾富今年新年福袋祭出最大獎「台積電股票」1張，上周五公開直播抽出首名得主，業者今天公布這名幸運兒獎落在桃園市八德區的「萊爾富八德陂塘店」，這名幸運民眾買了2張100元的發財卡，其中1張就抽中萊爾富春節福袋的首張頭獎「台積電股票」1張。

萊爾富表示，歡慶首張頭獎「台積電股票」獎落「萊爾富八德陂塘店」，也特別於1月7日下午4時至6時舉辦商品外賣活動，全台門市也自即日起至1/22同步推出多項指定商品特惠，最低折扣，更直接下殺3.2折起，像是居家必備的春風絲嵐衛生紙(120抽x 6包，原價270元)，指定活動期間享3串270元、12串(箱)更直接下殺1,039元，等於打3.2折，現省2,201元。

萊爾富也有感於民眾尋找福袋之苦，即日起於Hi-Life VIP APP內推出「2025新年福袋」地圖，提供會員便利查、輕鬆買，只要透過手機下載Hi-Life VIP APP，點選「所有功能」進入「門市據點」，選擇所在的「行政區」門市，按下「商品庫存查詢」，滑動所查詢門市下方的選單，即可選擇「2025新年福袋」，就可即時便利查詢到該家門市目前剩餘的庫存福袋商品，降低四處奔波、撲空的風險(因系統更新時間差之故，商品庫存以門市實際數量為準)。

此外，7-ELEVEN新春福袋於元旦起開賣，集結12大話題肖像，款式百款，無論是人氣Hello Kitty、庫洛米、史努比、奇奇蒂蒂等，還有排球少年、航海王特別款，價格帶從499元到1888元都有，每款都能抽獎，頭獎祭出「瑪莎拉蒂348萬休旅車」2台，還有「鎮金店百萬金條」、5名「7-ELEVEN獅棒球親筆簽名球」等。

▲▼7-11 2025年新春福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條。（圖／記者林育綾攝）

全家2025春節福袋集結人氣肖像角色「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南」等全出動，大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金等。OKmart 福袋被網友喻為「超商最高CP」，今年推出兩大系列共7款，頭獎抽黃金元寶。

▲大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金、電動機車等。（圖／全家提供）