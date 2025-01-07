　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

▲▼萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一名幸運兒獎落「八德陂塘店」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富春節福袋頭獎「台積電股票」第一名幸運兒獎落「八德陂塘店」。（圖／萊爾富提供）

生活中心／台北報導

超商業者萊爾富今年新年福袋祭出最大獎「台積電股票」1張，上周五公開直播抽出首名得主，業者今天公布這名幸運兒獎落在桃園市八德區的「萊爾富八德陂塘店」，這名幸運民眾買了2張100元的發財卡，其中1張就抽中萊爾富春節福袋的首張頭獎「台積電股票」1張。

萊爾富表示，歡慶首張頭獎「台積電股票」獎落「萊爾富八德陂塘店」，也特別於1月7日下午4時至6時舉辦商品外賣活動，全台門市也自即日起至1/22同步推出多項指定商品特惠，最低折扣，更直接下殺3.2折起，像是居家必備的春風絲嵐衛生紙(120抽x 6包，原價270元)，指定活動期間享3串270元、12串(箱)更直接下殺1,039元，等於打3.2折，現省2,201元。

萊爾富也有感於民眾尋找福袋之苦，即日起於Hi-Life VIP APP內推出「2025新年福袋」地圖，提供會員便利查、輕鬆買，只要透過手機下載Hi-Life VIP APP，點選「所有功能」進入「門市據點」，選擇所在的「行政區」門市，按下「商品庫存查詢」，滑動所查詢門市下方的選單，即可選擇「2025新年福袋」，就可即時便利查詢到該家門市目前剩餘的庫存福袋商品，降低四處奔波、撲空的風險(因系統更新時間差之故，商品庫存以門市實際數量為準)。

此外，7-ELEVEN新春福袋於元旦起開賣，集結12大話題肖像，款式百款，無論是人氣Hello Kitty、庫洛米、史努比、奇奇蒂蒂等，還有排球少年、航海王特別款，價格帶從499元到1888元都有，每款都能抽獎，頭獎祭出「瑪莎拉蒂348萬休旅車」2台，還有「鎮金店百萬金條」、5名「7-ELEVEN獅棒球親筆簽名球」等。

▲▼7-11 2025年新春福袋抽瑪莎拉蒂。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋抽瑪莎拉蒂、百萬金條。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

全家2025春節福袋集結人氣肖像角色「三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、唐老鴨、飛天小女警、蝙蝠俠、名偵探柯南」等全出動，大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金等。OKmart 福袋被網友喻為「超商最高CP」，今年推出兩大系列共7款，頭獎抽黃金元寶。

▲▼全家2025春節福袋。（圖／全家提供）

▲大獎祭出325萬的TESLA Model X電動汽車、2組百萬現金、電動機車等。（圖／全家提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／抓到了！永和男猛刺24歲前妻　商場落網
西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台
從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標
快訊／3縣市低溫特報！　急凍跌破10度
邱軍撞死人！尾牙緊急換人　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人
東京飛台北！　整台飛機「只有他1位乘客」
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

【廣編】名廚美饌鍋物寒冬熱賣！甘蔗羊肉爐、獨門酸菜鴨新品好評不斷

全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

7-11開賣「冠軍烏魚子飯糰」！新春限定美食、線上光明燈開跑

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦

迎新春，財運捲來！喜年來推出創新聯名禮盒　萌趣開運、創意滿點

荷包有救了！全聯、家樂福宣布：繼續販售「60元平價餐盒」

肯德基宣布明起漲價！炸雞單點貴2元、薯條最多漲4元

【廣編】逆轉肌齡的植萃系護膚品牌　「PURE＆MILD泊美」重磅登場

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

【廣編】名廚美饌鍋物寒冬熱賣！甘蔗羊肉爐、獨門酸菜鴨新品好評不斷

全家聯名《神明便利商店》推鮮食！拜拜超搭「財神大雞腿油飯」

7-11開賣「冠軍烏魚子飯糰」！新春限定美食、線上光明燈開跑

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦

迎新春，財運捲來！喜年來推出創新聯名禮盒　萌趣開運、創意滿點

荷包有救了！全聯、家樂福宣布：繼續販售「60元平價餐盒」

肯德基宣布明起漲價！炸雞單點貴2元、薯條最多漲4元

【廣編】逆轉肌齡的植萃系護膚品牌　「PURE＆MILD泊美」重磅登場

長庚大同醫院服務啟動！首例手術患者元旦掛急診　今康復出院

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

警察年改三讀　時力憂退撫基金提早破產「青壯世代警察承擔風險」

一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了

陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

陸失聯男星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人

獨／抓到了！永和男猛刺24歲前妻逃逸　新莊商場落網

2025 CES萊雅發表肌膚檢測儀　用5分鐘測出你擦的保養品有沒有效

高雄火鍋業者捐10桌年菜！暖助身障長者過好年　盼好心人齊響應

埔里免費落羽松秘境紅了！號稱全台最美停車場　午前來拍畫面最美

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

消費熱門新聞

全聯499吃五星年菜、獨家料理300有找

荷包君有救！全聯、家樂福繼續販售60元餐盒

肯德基雪花起司炸雞混入乾燥劑！業者道歉

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

7-11新推「開心果霜淇淋、拿鐵」

7-11開賣春節限定「冠軍烏魚子飯糰」

全家聯名《神明便利商店》推鮮食

快訊／萊爾富福袋「台積電股票」獎落桃園　幸運兒花200抽中百萬

限今天！超商咖啡「買6送6」開搶

肯德基宣布明起漲價！新菜單出爐

2大連鎖速食店比薩優惠一次看

達美樂火山披薩推龍蝦干貝新口味

喜年來推出創新聯名禮盒　萌趣開運創意滿點

更多熱門

相關新聞

快訊／40歲男「周六挑6號」　2000萬刮刮樂爽中百萬

快訊／40歲男「周六挑6號」　2000萬刮刮樂爽中百萬

台彩今（7）日公告2000萬元刮刮樂再出現刮出百萬元大獎的幸運兒，這次是桃園市楊梅區楊梅里大成路140號的「熊熊財彩券行」開出，由一名年約40歲的男子中獎。

130萬受益人喜迎！台積電刷天價　市值型0050、006208雙創高

130萬受益人喜迎！台積電刷天價　市值型0050、006208雙創高

台積電傳屏東設CoWos供應鏈專區　「國境之南」變4字

台積電傳屏東設CoWos供應鏈專區　「國境之南」變4字

桃園發表兩款蛇年春聯　金元寶福袋同步亮相

桃園發表兩款蛇年春聯　金元寶福袋同步亮相

外資狂敲台積電近3萬張居冠　單日買超台股520億史上第7

外資狂敲台積電近3萬張居冠　單日買超台股520億史上第7

關鍵字：

福袋萊爾富台積電幸運兒八德陂塘店

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面