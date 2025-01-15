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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

人事異動！矯正署今辦交接典禮　法務部長盼「推動柔性堅韌獄政興革」

▲▼矯正署交接典禮，鄭部長親臨監交。（圖／法務部矯正署提供）

▲矯正署交接典禮，鄭部長親臨監交。（圖／法務部矯正署提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部為強化收容人更生教化之復歸效能，活絡優秀獄政人才交流，形塑「溫暖、有感」的柔性矯正體系，特別於114年1月10日配合1位監所首長退休，核定7位高階人員職務調整，並於今(15日)由矯正署舉辦交接暨宣誓典禮，法務部長鄭銘謙親自到場監交。

花蓮監獄退休典獄長林振榮致詞表示，感謝同仁一路相伴支持，從事矯正須保持高度熱忱；而新任首長則由花蓮看守所所長詹麗雯代表，承諾將秉持堅韌心態，帶領同仁負重前行，使機關穩健落實各項矯正政策。

法務部長鄭銘謙則特別勉勵，全體矯正首長面對挑戰，勇於創新改變，配合法務部擴大運用AI科技結合監所管理，減輕同仁壓力，並整合資源推動戒癮專業處遇，同時打造人性化的教化、技訓環境，使收容人成功更生復歸，未來不再犯罪，完善社會安全網。典禮莊嚴隆重，最後在蒞臨貴賓的祝福下，順利完成，開啟我國矯正嶄新篇章！

本次主要人事異動如下，「苗栗看守所所長李金德調派矯正署安全督導組組長」、「安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長」、「東成監獄典獄長葛煌明調派泰源監獄典獄長」、「泰源監獄典獄長饒雅旗調派高雄女子監獄典獄長」、「高雄女子監獄典獄長調派東成監獄典獄長」、「花蓮看守所所長江慶隆調派苗栗看守所所長」、「矯正署安全督導組副組長詹麗雯調派花蓮看守所所長」。

▲▼矯正署交接典禮，鄭部長親臨監交。（圖／法務部矯正署提供）

▲▼矯正署交接典禮，鄭部長親臨監交。（圖／法務部矯正署提供）

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