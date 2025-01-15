23歲男「刮到」神秘特斯拉！維修費飆80萬　他挨撞還衰被開罰

▲台中一名23歲陳男14日凌晨駕車撞上一台無車牌特斯拉。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市北區14日0時許發生一起車禍，一名23歲陳男駕車撞上路邊一台特斯拉Model 3，導致特斯拉後保險桿、車尾撞損，維修費恐怕上看80萬。不過，警方到場發現特斯拉沒懸掛車牌，今（15）日中午一名29歲陳男到案說明，坦承是車牌遭註銷，掛他車車牌。

第二警分局說，經查駕駛豐田轎車的23歲陳男沿中清路直行，不慎撞上路邊違停紅線、無懸掛車牌的特斯拉轎車，經警方通知車主到案說明，發現車主為另一名陳男，當日使用特斯拉的駕駛為其子、29歲陳男。

▲▼該特斯拉車主為一名陳男，當日駕車為其子29歲陳男。（圖／民眾提供）



但為何直接大剌剌駕駛無車牌特斯拉上路，還囂張違停？29歲陳男向警方坦承，是因為車牌遭註銷，才會拿別輛車車牌使用上路。警方表示，已依道交條例開出違停、未懸掛車牌罰單根據規定，違停可罰600元以上1200元以下，未掛車牌3600元以上10800元以下，另是否有其餘隱情，警方正深入了解中。

不過，該輛特斯拉車尾遭嚴重撞損，經專業特斯拉技師查看過照片，初步研判維修費恐怕會達到80萬左右，但詳細肇事責任歸屬，要待鑑定單位釐清，才能看看撞上特斯拉的23歲陳男需賠償多少。