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外派柬埔寨1個月「吐黑血」！老闆拒治療趕他回台　喪命只給8萬元

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲公司老闆不讓他住院。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

時代力量前立委邱顯智分享一則哀傷的故事，一名57歲的男子找到某上市公司財務經理的工作後，被外派到柬埔寨的子公司。才上任一個月，就身體不適吐黑血、肚子脹大，沒想到老闆不同意住院輸血，還丟了一張台灣機票，最後因為延遲治療而過世，公司僅給了ICU醫療費，共美金2532元（約新台幣8.3萬元）。

邱顯智在臉書發文，有個年輕人帶著厚厚的資料來找他，年輕人的爸爸長期擔任財務主管，去年中年失業後，應徵上一家上市公司財務經理，需外派到柬埔寨子公司。由於是台灣上市公司，且股價不低，爸爸投遞履歷，也順利通過面試，公司所在地位於柬埔寨首都金邊外，4個小時車程的偏遠小鎮。

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爸爸到職後1個月，因為公司宿舍環境惡劣，有小蟲、螞蟻，導致他腳腫痛、肚子脹大，甚至吐黑血、解黑便，於是到當地醫院就診。醫生表示病情嚴重，需立即住院輸血並請看護。然而，公司老闆竟然不同意爸爸住院治療，反而要求他立即出院，並給了一張隔日返台的機票。

當晚爸爸被送回宿舍，清晨5點起床，一邊吐血一邊坐4小時的車到金邊搭飛機。航空公司看到爸爸一直吐黑血，拒絕讓他登機，便通知兒子來協助，並表示已將男子送到醫院進行ICU檢查。兒子經過18個小時才到達金邊，卻發現爸爸早已昏迷不醒，躺在病床上奄奄一息，根本沒有被送ICU。

兒子緊急申請，讓爸爸轉入加護病房，但醫生表示延誤太久，病情不樂觀。隔天媽媽也趕到金邊，最終爸爸在加護病房過世，享年57歲，兩人抱著骨灰回台灣。

邱顯智詢問公司有何表示，兒子稱公司一直要求他們簽署協議書，協議書上寫著，「雙方協商結果，甲方基於人道關懷，願提供乙方ICU醫療費用美金2532元整作為協助」。邱顯智感嘆，「為了家庭打拚，居然上班才一個月，就這樣走了，2532元，這是這家公司對一條人命的回答」。

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