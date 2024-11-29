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台人最愛LINE諧音哏貼圖Top3公開　男女「驚人偏愛」大不同

記者蘇晟彥／綜合報導

LINE貼圖 29日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，在10月17日至10月28日期間所舉辦「諧音梗特輯貼圖」活動，最受台灣民眾歡迎的諧音梗貼圖前三名分別為胸毛公寓的野生喵喵怪的石頭的「石在靠腰」、VITA VITA的塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」、麻糬爸的白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」。

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其中20世代女性最愛野生喵喵怪的石諧音，例如，石在不行、石話石說等、30世代男性則喜歡白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」與塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」，可謂為最受台灣人喜愛的貼圖諧教主不為過。此外，87小兔、廢貓阿米、伸縮自如的雞與鴨，幽默又實用的諧音梗貼圖也都受到台灣民眾的熱愛。

台灣人對諧音的喜愛，幾乎成為生活中的一部分，無論在城市或鄉村，諧音隨處可見，已成為台灣獨特的文化風景，每逢新年還有生肖系列的諧音吉祥話。此外，多數諧音背後蘊藏著特殊含義，如名人名稱、吉祥話、用途標示、地理位置，甚至是日常對話的趣味化表現，令人印象深刻。

自2011年10月LINE聊天室推出貼圖功能後，用戶得以透過傳送有趣的貼圖，增添對話趣味並彰顯個人風格。LINE貼圖形式多元，包括動態貼圖、有聲貼圖、全螢幕貼圖及可客製訊息的隨你填貼圖等。截至2023年12月，平台上已擁有約2千萬組貼圖，打造出豐富多樣的創意生態。尤其在台灣，諧音梗貼圖因其獨特「笑」果而受到熱愛，讓日常溝通也能趣味橫生。

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諧音梗貼圖巧妙地將中文、台語、台灣國語及英語諧音融入角色設計，創意無限，充分展現了台灣人的幽默。對於以諧音梗貼圖獲得國人喜愛TOP 1的創作者胸毛公寓表示：「平常LINE對話中不想打字時，傳圖比傳字方便許多，石話石說，我騎石沒有想過畫這種諧音梗，石在太莫名奇妙了，但體內的血液諧音基因讓我岩不由衷，太頑強了諧音血液，我會繼續挖堀生活中更多好笑的創意，也希望大家能永遠保持熱愛諧音梗的童心。」

LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題，讓用戶在聊天中更添趣味。首先推薦可愛動物系列，以萌寵可愛的動物形象結合搞笑雙關語，如「87小兔：諧音梗萬歲!」、「伸縮自如的雞與鴨37放棄諧音tainan了鴨」、「奶油小生說諧音」等，讓難以啟齒的話語透過貼圖輕鬆傳達。此外，還有物品替換的諧音貼圖如「Deliciousの諧食底里 - 食物諧音梗」、「帶點可愛的諧音梗21」、「Kurt Wu：太Kur物篇」，為日常對話增添幽默效果。最後是結合生活物品的貼圖系列，將平凡小物賦予新意，例如「我是衛生紙日常用語版(8)諧音梗諧起來!!」，讓日常物品也成為對話亮點。

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