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7-11「16款賀年LINE貼圖」免費下載！集結OPEN家族8角色超應景

▲▼7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」及春節商品。（圖／7-11提供）

▲拜年有免費貼圖了！7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」免費下載。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

新年貼圖免費下載別錯過！7-ELEVEN推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」，集結OPEN!家族角色成員、時尚代表雪鈴兔波波，共8個超人氣角色，開發16款有聲動動貼圖，即日起限時免費下載，過年拜年祝賀超應景。

7-ELEVEN表示，為豐富民眾社群軟體使用體驗，2020年起首度推出「OPEN!家族系列貼圖」，至今已開發8次主題貼圖，累計破千萬下載人次，其中2024年龍年主題貼圖有近百萬人下載，累計使用次數逾1,300萬次。

▲▼7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」及春節商品。（圖／7-11提供）

▲7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」免費下載。（圖／7-11提供）

迎接金蛇年到來，以「2025 OPEN!新年快樂動次動」為主題，全新設計開發共16款有聲動動貼圖，集結OPEN!家族角色成員、時尚代表雪鈴兔波波共8個超人氣角色，推出全LINE主題貼圖，可用180天。除了慶賀新年專用的「蛇年如意」、「恭喜發財」等吉祥語，還有實用應景、適合一整年的日常貼圖。

「OPEN!新年快樂動次動貼圖」自2025年1月14日起至2026年2月13日可免費下載，使用期限180日。

貼圖下載路徑：LINE「首頁」→「貼圖小舖」→「新增」中下載。

▲▼7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」及春節商品。（圖／7-11提供）

▲7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列新春商品。（圖／7-11提供）

除此之外，為了滿足民眾除舊布新需求，7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列新春商品，包含OPEN!蛇年立體造型春聯、OPEN!蛇年春聯組（每套5張）、OPEN!蛇年立體紅包袋、OPEN!蛇年好運貼紙、OPEN!蛇年絨毛玩偶等，讓家中更換新佈置迎接新氣象。還開賣即吸引大批粉絲到各家門市購買試手氣的「OPEN!好運不倒翁」，8種顏色不同造型象徵吸好運。

▼7-11推出OPEN!家族春節商品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」及春節商品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11推出金蛇年「OPEN!家族全新貼圖」及春節商品。（圖／7-11提供）

▲小孩最愛燈籠1月22日59元搶購。（圖／7-11提供）

而元宵節小孩最愛、被瘋搶的燈籠，今年推出「OPEN!蛇來運轉燈籠」可簡單組裝，內含教學說明，傳統提燈、舞龍舞獅，兩種玩法一次滿足，原價69元，1月22日開賣，當筆加價購59元可獲得。

●全家聯名迪士尼推「全家金賀鴨」

全家便利商店與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，可說是虛擬富豪榜冠軍，推出「全家金賀鴨」3大主題活動。

▲全家與迪士尼合作，結合唐老鴨系列中最有錢的角色「史高治叔叔」，推出「全家金賀鴨」主題活動。（圖／全家提供）

包括限量推出「新春好運呱呱卡」每張售價200元，內含「200元禮物卡」，還能獲得加碼的全家購物金，保證100%中獎，最高有機會刮中1488元購物金。

▲全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色。（圖／全家提供）

全家與迪士尼合作推出超萌「唐老鴨系列捏捏球」，共有6款角色，除了有經典角色的唐老鴨、黛西鴨、象徵財運的多金鴨「史高治叔叔」，以及唐老鴨的3個可愛姪子，每一款都萌翻。即日起至2月4日單筆消費滿168元，就能加價49元入手。

▲「搖搖茶吧」換上春節限定新包裝，搭配可愛的唐老鴨家族。（圖／全家提供）

「金飯糰」、「搖搖茶吧」也都換上春節限定新包裝，以多金鴨「史高治叔叔」為主角設計，躍上金飯糰包裝，共6種款式。搖搖茶吧杯子則是以福氣的紅色為底色，搭配可愛的唐老鴨家族，象徵在新的一年喝出金運。

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