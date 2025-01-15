94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷　社會局長慰問致歉

▲台南市社會局盧禹璁局長，15日上午隨即前往醫院關心長輩傷勢，並祝早日康復。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

高齡94歲的林修五老先生由女兒陪同前往台南市無障礙福利之家申請輔具補助，自行推輪椅慢走時卻在電梯內滑倒尾椎骨折住院治療，家屬痛批電梯地板沒防滑設計，申請補助還要高齡長者親赴櫃台辦理，無障礙福利之家電梯竟無監視器，為何市府不能為高齡長者到府協助申辦？

林修五老先生熱心公益，在新冠肺炎疫情期間，有鑑於基層警察站在第一線執行各項防疫措施，暴露在可能受病毒感染的高風險族群，4年前他向廠商洽購200件隔離衣捐贈給台南市警第一分局，同時也穿針引線，建議好帝一食品公司採購1萬支快篩試劑給台南市警察局員警使用，該公司也欣然允諾完成捐贈。

林修五老先生14日由女兒、兒子陪同，前往台南市林森路二段的無障礙福利之家，申請復健推車與四腳行走器輔具補助，他自行推輪椅慢走，在搭電梯到2樓時，瞬間滑倒跌坐在地上，右手大拇指割傷，屁股撞擊電梯地板；他高喊疼痛，家屬趕緊送到市立醫院檢查，照X光確認是腰椎第一節壓迫性骨折，醫院表示要住院治療。

林的兒子痛批，高齡長者為行走很不方便，社會局為何不能到住處協助申辦？要如此折騰長者？電梯地板沒有防滑設計已經是大瑕疵，讓長者跟身障者曝露在高風險環境，何時才要改進？而且跟無障礙福利之家調閱監視器，對方竟然說電梯沒安裝監視器，難道還要等下一個長者再摔倒才要改善？

林的兒子表示，老父身體原本很硬朗健康，現在受傷後已無法自己走路，也無法進食，讓家人十分心疼，想請問社會局對於無障礙福利之家公設場所設備是否要改進？老人是否應該協助到府申辦，而不是讓下一個長者再摔倒。

社會局長盧禹璁聞訊親自前往慰問林老先生及家屬，並致贈慰問金6000元，他為社福方設置有缺失，造成林老先生傷害道歉，所有傷害社會局有投保意外險，妥為處理，並馬上檢討缺失。

台南市社會局指出，有關台南市長者於東區無障礙福利之家不慎跌倒就醫，社會局盧禹璁局長15日上午隨即前往醫院關心長輩傷勢，並祝早日康復。家屬感謝市府關心，建議社會局加強檢視轄內與長者有關的公共無障礙設施及研議針對特定年齡以上之長者申請各項褔利服務時由專人到宅評估，社會局將針對家屬建議事項盡速處理改善。

社會局盧禹璁局長強調意外發生是大家不樂見，已要求同仁針對電梯內原有的止滑設施再加強改善，近期會對無障礙褔利之家、台南市松柏育樂中心及社會褔利綜合大樓等長者經常進出之所屬公共建物進行無障礙環境全面檢視，並於電梯內加裝監視器設備，另為維護長者安全及服務申請之便利性，將全面盤點現有褔利服務申請針對90歲以上長者由專人到宅評估的可行性。

社會局表示，目前申請輔具之民眾若經長照評估符合7-8級失能程度均可提供到宅評估，另針對主要照顧者高齡或外出有困難的民眾，輔具中心亦提供輔具到宅評估服務。另台南市無障礙褔利之家於1999年完工後設置輔具中心、身障體適能中心等身障多元服務設施，該建物均依台南市政府工務局公共建築物無障礙設施勘檢作業執行要點做為規劃，為確保民眾未來使用安全，將儘速全面完成檢視及改善。