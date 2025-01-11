酒駕又闖紅燈「先撞自小客再衝騎樓」釀5傷　驚悚畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市大肚區今天清晨4時許發生一起交通事故，1名24歲林姓男子涉嫌酒駕加闖紅燈，先是撞上另一輛銀色轎車，隨後車子失控衝撞路旁店家鐵門，全案造成雙方駕駛、乘客共5人受傷，幸無生命危險。稍早監視器畫面出爐，林男突闖紅燈從路口衝出，銀車幾乎沒有時間反應，也讓其駕駛驚呼「閃都閃不掉」。

警方調查，林男今天清晨4時13分，駕駛白色轎車沿台中市大肚區遊園路二段往台中監理所方向行駛，駛至路口處時涉嫌違反交通號誌，與另1名林男駕駛的銀色轎車發生碰撞。林的車子碰撞後失控波及一家店家騎樓，造成店家鐵門及餐桌受損。

▲白車闖紅燈突從路口衝出，撞上另一輛銀色轎車。（圖／民眾提供）



路口監視器顯示，銀色轎車於號誌燈即將變換時通過路口，但另一側仍是紅燈的路口突衝出來1輛白色轎車，將銀車撞得橫轉一圈，而白車也失控撞向騎樓店家，畫面驚悚。

警方指出，肇事的24歲林男車輛尚有另1名乘客，林男受有手、腳骨折等傷勢，乘客則是右手脫臼；銀車的林男共有3名駕駛乘客，3人均輕傷，意識清楚。

▲白車撞擊銀車後失控衝撞店家鐵門。（圖／民眾提供）



警方對肇事林男進行酒測，發現酒精濃度超標，全案將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦；闖紅燈部分，也將另行製單舉發。詳細肇事原因，將由交通大隊進一步分析研判。

▲銀車也受損嚴重，所幸車內3名駕駛乘客僅受輕傷。（圖／民眾提供）