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桃園男騎機車「突然狂冒煙」　警急衝派出所拿滅火器撲滅

▲柯姓騎士機車冒煙幸遇巡警提滅火器協助，迅速撲滅。（圖／龜山警分局提供、下同）

▲柯姓騎士機車冒煙幸遇巡警提滅火器協助，迅速撲滅。（圖／龜山警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名26歲柯姓男子騎機車行經派出所旁巷弄，發現機車不斷冒出濃煙，立即向駕車經過的員警求助，2名員警衝回派出所拿滅火器進行噴灑滅火，所幸車輛沒有燃燒起來，柯男十分感謝員警滅火迅速，否則愛車將化為灰燼。

▲柯姓騎士機車冒煙幸遇巡警提滅火器協助，迅速撲滅。（圖／龜山警分局提供、下同）

龜山警分局呼籲春節期間長途旅遊前要檢查車輛，另外針對春節期間長庚轉運站、壽山巖觀音寺等易塞觀光景點有交通疏導措施，民眾可上龜山分局官網「龜山讚警」查詢，避開塞車路段，才能歡樂過新年。

▲▼龜山警方在春節轄內易塞路段辦理會勘，規劃交通疏導措施。（圖／龜山警分局提供）

▲▼龜山警方在春節轄內易塞路段辦理會勘，規劃交通疏導措施。（圖／龜山警分局提供）

▲▼龜山警方在春節轄內易塞路段辦理會勘，規劃交通疏導措施。（圖／龜山警分局提供）

昨日17時許龜山分局龜山派出所警員王浩維、吳俊佑擔服巡邏勤務，巡經龜山區萬壽路二段933巷口，見民眾柯姓男子面容焦急於路邊停車揮手求助，警方驚見他的機車不明原因冒煙，王等2員當機立斷衝返龜山派出所駐地拿取滅火器，以滅火器噴灑該車，消除可能引發火燒車的危機，柯民非常感謝警方即時救援以免愛車化為灰燼，員警提醒將機車牽至附近機車行檢修，查明原因。

另外龜山分局為因應桃園長庚轉運站及龜山區壽山巖觀音寺春節期間返鄉人潮、信徒及遊客將至廟宇祈求神明保佑，吸引大量人、車潮，周邊主要道路萬壽路二段壅塞狀況，昨日邀集交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段、桃園市政府交通局、龜山區公所辦理期前會勘，聽取大家意見，同時春節連假期間警方將動員警、民力於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制等作為，紓解可能之交通壅塞狀況，詳情請上龜山分局官網「龜山讚警」查詢，避開塞車路段，才能歡樂過新年。

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