快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

▲北市法務局消保官日前到「饗饗」現場稽查。（圖／台北市法務局提供）



生活中心／台北報導

饗饗微風店日前爆發食物中毒案件，台北市衛生局今天公布最新檢驗結果，發現其中1件員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況尚待改善，衛生局已函請饗饗微風信義店提出相關改善措施。

北市衛生局於1月7日至饗饗微風店採集4件環境檢體及4件手部檢體，檢驗結果於1月14日出爐，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體皆未檢出。

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衛生局指出，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並污染食品，當食品冷藏溫度不夠或保存不當亦可能造成食品中毒；本次手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況尚待改善，衛生局已函請饗饗微風信義店提出相關改善措施。

▲饗饗爆發食物中毒後，衛生局前往採檢送驗。（圖／北市衛生局提供）



截至1月10日下午5時，醫療院所就醫通報疑似食品中毒案件人數累計通報共計59人，未再新增。有關衛福部疾管署於1月14日公布77人，為經各地衛生局調查於1月5日至6日食用「饗饗微風店」供應之餐點後身體不適之腹瀉群聚個案，目前已採檢70人，其中有9人檢驗結果確定感染諾羅病毒。

衛生局表示，本案後續將依流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，可依同法第44條處6萬元至2億元以下罰鍰。

北市衛生局呼籲，民眾如於該地點用餐後有身體不適等消費爭議，可參考以下方式申請消費爭議申訴：(1)至申訴網址：http://appeal.cpc.ey.gov.tw，點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴；(2)下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市政府消費者服務中心（傳真電話：02-2722-1990）；(3)親洽台北市政府消費者服務中心辦理。