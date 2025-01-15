保時捷停路中怠速！「財富女神」王宥忻爆酒駕：深感懊悔與自責

▲「財富女神」王宥忻遭爆酒駕 。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧、莊智勝／新北報導

擁有10億身家的網紅「財富女神」王宥忻驚爆酒駕，去年12月6日凌晨，淡水警方在坪頂路與小坪頂路口發現一輛保時捷怠速停在路中央，上前查看後發現王宥忻獨坐車內，且身上散發濃濃酒氣，經測後測值高達0.92mg/L，當場將其移送偵辦。對此，王宥忻也透過經紀公司發表聲明道歉，「因為一時思慮不周，導致酒後駕駛的行為引起了社會的關注與不安，對此我深感懊悔與自責。」

在酒駕新聞曝光後，王宥忻透過經紀公司做出回應：

我深感抱歉因為一時思慮不周，導致酒後駕駛的行為引起了社會的關注與不安。我的不當行為不僅違法，也危及了公共安全，對此我深感懊悔與自責。

我完全明白酒駕是一項極其嚴重且不可接受的行為，這不僅是對自己生命的輕視，更是對他人安全的重大威脅。我深刻反省自己的過錯，並為由此給社會、家人及朋友帶來的不良影響，向大家致以最誠摯的歉意。

此事讓我更加認識到自己肩負的責任，未來我將主動參加酒駕防治課程，並加強自我約束，絕不再犯。我深知言語無法完全彌補過錯，但我會用行動來證明我的悔過與改過自新。

我衷心感謝大家對我過錯的指正，也承諾會以更加謹慎的態度面對，對此次行為所致上最深的歉意。

▲王宥忻的保時捷在路中央怠速超過5分鐘，遭警方攔查，發現酒駕。（圖／記者黃宥寧翻攝）