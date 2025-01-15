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新北11人喬50萬賭債大亂鬥！刑警聚餐順手壓制　小弟身上掉出槍

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區發生一起債務糾紛的街頭鬥毆槍案。53歲楊姓男子與43歲張姓男子因50萬元賭債糾紛，各自糾眾持槍械、棍棒相約談判，不料談判破裂，雙方爆發衝突，張男頭部遭楊男小弟持改造槍托攻擊受傷送醫，過程中，分局小隊長正好在旁用餐，目擊壓制其中1人，身上還掉出一把模擬槍，警方擴大偵辦共逮捕11人，並查獲改造槍枝及子彈等證物，全案依法送辦。

▲▼永和分局張姓小隊長用餐目擊並壓制犯嫌，模擬槍從他身上掉出，警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲永和分局張姓小隊長用餐目擊並壓制犯嫌，模擬槍從他身上掉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，糾紛起因楊男欠了張男50萬元賭債。10日晚間9時許，雙方各自召集小弟前來談判，卻談判破裂，爆發肢體衝突。過程中，楊男小弟34歲嚴男持改造槍托攻擊張男，導致他頭部撕裂傷，所幸送醫後無生命危險。

▼模擬槍從犯嫌身上掉出 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和分局張姓小隊長用餐目擊並壓制犯嫌，模擬槍從他身上掉出，警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發當時，永和分局張姓小隊長正好與友人在旁邊餐廳聚餐，目擊衝突過程，除呼叫警網支援外，還順手壓制楊男小弟陳男，過程中陳男身上還掉出一把模擬槍。快打部隊到場後，當場逮捕44歲郭男等4名涉案者，當天再循線帶回就醫的張男等3人。

警方調閱監視器後，掌握涉案嫌犯身分，13日分別在土城及板橋等地拘提主嫌楊姓男子、嚴姓男子及其他涉案等4人到案，並在永和某工地內查獲改造短槍1枝、彈匣1個及子彈6顆等證物。警方依傷害、妨害秩序及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將楊姓男子、嚴姓男子等11人移送新北地檢署偵辦。

▼警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼永和分局張姓小隊長用餐目擊並壓制犯嫌，模擬槍從他身上掉出，警方出動快打部隊到場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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