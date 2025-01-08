台灣各方慰問地震　國台辦：對同胞之情表示感謝

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

在賴清德總統與陸委會等單位及台灣各方慰問西藏地震之後，大陸國台辦今晚主動發布聲明稱，對於「血濃於水、守望相助的同胞之情」，「我們對此表示感謝」。

西藏日喀則市定日縣昨（7）日上午發生6.8強震，造成大量房屋損毀與人員傷亡。目前地震已造成126人死亡、188人受傷。據國台辦昨日通知，目前震區沒有涉及台灣民眾的災情。

地震發生後，賴清德總統在社群平台上表示，台灣的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在；他要向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問。陸委會也透過兩岸既有聯繫機制向中國大陸有關方面表達慰問之意。

大陸國台辦今（8）日晚間主動以「對台灣各界和民眾向定日地震災區表達關心慰問表示感謝」為題發布聲明，並作上述表示。

國台辦發言人陳斌華表示，1月7日上午9時許，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，造成重大人員傷亡和財產損失。

陳斌華接著說，地震發生後，中共中央總書記習近平高度重視並作出重要指示，有關方面貫徹落實習近平重要指示精神，全力開展搶險救災，妥善安置受災群眾。

陳斌華最後指出，「台灣各界和民眾通過多種形式向災區表達關心慰問，體現了兩岸血濃於水、守望相助的同胞之情。我們對此表示感謝。」