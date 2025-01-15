女控店員無視客人癲癇昏倒還跨過去　監視器曝光逆轉！兩餐回應了

記者黃翊婷／綜合報導

知名韓式餐廳「兩餐」西門店日前遭網友控訴，店員沒有幫助癲癇發作的顧客，甚至跨過去繼續工作，引發大眾關注，店家的Google評論也遭到網友一星洗版。沒想到監視器畫面曝光之後，真相大反轉，兩餐也發布聲明表示，網友的言論引起不實謠言擴散，造成聲譽損害、商譽損失，對此將保留法律追訴權。

▲兩餐西門店被女網友指控店員沒有協助癲癇發作的顧客。（圖／翻攝自兩餐網站）

事件起因是一名女網友在Threads上發文聲稱，11日晚間8時許前往兩餐西門店用餐，目擊一名女顧客癲癇發作倒地昏迷，店員卻放任不管，甚至跨過女顧客繼續正常工作，讓她感到很心寒。部分網友看完文章感到很氣憤，紛紛跑到店家的Google評論頁面留下一星負評，並轉貼文章內容抨擊。

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▼▲店家遭網友一星洗版，隨即有其他網友貼出監視器畫面還原真相。（圖／翻攝自Google評論）

但隨著事件擴大，陸續有其他客人在網路上留言還原現場狀況，表示當下店家已經做了最適當的處理；接著監視器畫面曝光，店家當時確實立刻就撥打電話求救並協助引導救護人員抵達現場，一旁的客人也有幫忙移開桌椅，以免昏倒的顧客發生碰撞而受傷，並非完全沒有人幫忙。

▲兩餐發布聲明，不排除提告捍衛權益。（圖／翻攝自Threads／dookki_taiwan）

對此，兩餐13日發布聲明表示，該名網友的言論已經引起不實謠言擴散，對本公司造成不必要的聲譽損害，將對其因未經證實的訊息發布而造成的商譽損失及其他潛在損害保留法律追訴權，儘管網友的初衷可能是出於救助他人之心，本公司仍將捍衛消費者與本公司雙方的權益。

雖然PO文的女網友已經刪文，但這起事件仍在Threads上引發大眾兩派意見討論，包含若遇到癲癇患者發作，是否可以實施CPR等問題。

急診科醫師田知學曾在「健康多1點」頻道中說明，一般癲癇發作不會超過5分鐘，病患發作時大多會躺在地上，只要確認周邊有無尖銳物並將其移開，通常5分鐘後病患就會自行停下，確認他無礙之後便可以撥打119求救，後續交給醫生處理就好，拿毛巾塞嘴或壓著肩膀希望病患停止抽搐，都有可能造成病患受傷，最好的處理方式就是「不要動他」。