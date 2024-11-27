新北耶誕城台灣英雄見面會　20歲女突昏厥倒地！警即刻救援

▲女球迷因有癲癇病史，突然暈厥在地 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市歡樂耶誕城26日晚間舉行「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」活動，現場湧入近2萬人，在板橋區縣民路與新府路口公車轉運站附近，一名20歲鄭姓女子因癲癇突發昏厥的緊急狀況，執勤員警發現後立即協助聯繫119，經休息後無大礙自行返家。

12強冠軍台灣英雄見面會在新北耶誕城舉辦，邀請林昱珉、莊昕諺、張奕、江國豪、吳俊偉、戴培峰、潘傑楷、陳晨威、岳東華、曾頌恩9位球員，另邀請教練團成員高國輝、高志綱以及周宗志教練到場同歡，現場湧入將近2萬名球迷一睹球員、教練風采。

當時正在現場執行交通疏導勤務的板橋派出所所長張清翔與交通分隊警員劉冠群，第一時間發現女子倒地，迅速通報119並呼叫支援，協助處理現場情況，並安撫周邊人群，避免造成混亂。

鄭姓女子逐漸恢復意識後，向救護人員表示自己有癲癇病史。經簡單檢查並休息後，確認身體無大礙，無需送醫，隨後自行搭車返回鶯歌住處。

板橋警分局提醒，參與大型活動時，若感身體不適，應主動尋求現場工作人員或警方協助，確保安全。此外，建議患有慢性病或特殊病史的民眾，隨身攜帶醫療資訊，方便緊急狀況下提供即時協助。

▼女球迷休息後甦醒自行離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）