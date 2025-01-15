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32年回憶-1！北投公館路小歇熄燈　顧客嘆：珍奶傳奇只能口述了

記者黃翊婷／綜合報導

複合式餐飲店「小歇」是許多6、7年級生的回憶，其中新店區公所店還曾是電影《我的少女時代》的場景之一，可惜該店已在2015年熄燈。而已經經營32年的小歇北投公館店也將走入歷史，今日（15日）是最後一天營業日。

32年公館路小歇將熄燈。（圖／翻攝自Google地圖、評論）

▲公館路小歇宣布熄燈。（圖／翻攝自Google地圖）

臉書粉專「我是北投人」的管理員14日晚間分享一則消息，內容指出，位於北投區公館路的小歇即將結束營業，15日是最後一天營業日，歡迎民眾再去走走看看，「喝一杯記憶裡熟悉的茶」。

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消息傳開之後，不少網友紛紛留言表示不捨，「好久沒去了，時代的眼淚」、「這家小歇見證也陪伴了機車快遞遲暮的歲月，歷史的角落又多一頁了」、「北投人的回憶又少一個了」、「不久前才去吃過耶！居然要走入歷史了」。

32年公館路小歇將熄燈。（圖／翻攝自Google地圖、評論）

▲顧客留言希望小歇再度回歸，但業者回應「可惜沒有機會」。（圖／翻攝自Google評論）

而在店家的Google評論頁面上，也有部分顧客留言表示「15日就沒了，內心滿滿憂傷，以後只能跟孩子們口述這家店的珍奶傳奇了」、「希望有天小歇還會再回歸啊」。

對此，業者也在Google頁面和臉書留言區回應，雖然非常可惜沒有再次回歸的機會，但很感謝顧客一路以來的支持，「也謝謝大家帶給小歇非常多的美好回憶」。

[北投生活/讀者分享] 公館路小歇 1992-2025 明天是小歇最後一天營業日，去走走看看吧！喝一杯記憶裡熟悉的茶

我是北投人發佈於 2025年1月14日 星期二
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