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社會 社會焦點 保障人權

黑柴焦急徘徊街頭！北投暖警1招助牠返家　主人擁抱愛犬超感動

▲▼ 警員游雅婷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投永明派出所警員游雅婷幫忙協尋迷途黑柴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

萌慘！北市北投區日前一隻黑色柴犬徘徊崇仁路，神情焦急，疑似與主人失散。路過的熱心婦人擔心牠在車流中受傷，將牠帶往永明派出所求助。值勤警員游雅婷細心安撫迷途黑柴，隨後帶牠至動物醫院掃描晶片，成功找到飼主聯繫資訊。當飼主得知愛犬平安無恙，喜極而泣，直呼：「感謝警員，讓寶貝熊熊能平安回家！」

永明派出所的警員游雅婷接到「熊熊」後，耐心地安撫這位迷途的小旅人。或許是感受到人們的善意，原本略顯緊張的熊熊逐漸放下戒心，甚至主動伸出小爪子與警員握手，讓人忍不住直呼「太可愛了！」而游員更是毫不懈怠，為熊熊準備了水，細心檢查牠的狀況後，迅速展開尋找飼主的行動。

游員立刻帶熊熊到獸醫診所掃描熊熊身上的晶片，終於找到牠的主人劉先生。接到電話時，劉先生難掩激動，聲音中滿是欣慰和感激。他表示，熊熊已陪伴家人十多年，是家中的寶貝，上午散步發現牠走失，全家人四處尋找，焦急萬分，沒想到竟然能接到這通帶來希望的電話。

▲▼ 警員游雅婷 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲柴犬「熊熊」喝水模樣極為可愛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

當劉先生趕到派出所時，原本安靜休息的熊熊瞬間認出了熟悉的身影，立刻飛奔向主人，滿眼的依戀和激動。劉先生緊緊抱住熊熊，眼中泛著淚光，聲聲感謝熱心婦人與游員的幫助，稱這是全家人最溫暖的奇蹟。而那一幕深情的擁抱，也讓在場的每個人為之動容。

北投分局呼籲，飼主為毛孩植入晶片相當重要，在毛孩走失時，能大幅提高尋回的機會。另飼主帶毛孩出門時，務必繫好牽繩不離手，並提高警覺，若發現毛孩失蹤時可至派出所通報品種、特徵請求協尋，以期協助尋回，讓迷途毛孩能順利返家。

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