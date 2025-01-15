他月薪5萬讚「1行業」：文組最好工作　同行秒打臉

▲一名男子曝光自己的月薪，認為是「純文組最好的工作」。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

許多即將步入職場的新鮮人，求職時都希望找到薪水高、待遇好的工作。一名男網友日前發文透露，稱自己是外文系畢業，目前擔任公務員月薪達5萬多，相比其他同學高，且工作量合理、同事好相處，他認為「公務員真的是純文組最好的工作」。不過此文一出，許多網友直言原PO只是幸運分發到好單位。

原PO日前在Dcard發文分享，自己外文系畢業後便考上公務員，目前月薪5萬多元，收入是同學間的前10%，且工作量合理、上下班時間固定，每天下班回家「完全不用再去想任何工作上的事情」，同事間相處也沒有壓力，因此原PO認為，對於非法律系、商學系的純文組來說，「公務員真的是純文組最好的工作」。

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原PO進一步指出，雖然有人可能會覺得公務員低薪，但這是報考前就應了解的事項，而且公務員的信貸利率低，像自己貸款80萬元買報酬率40%的ETF，加上本業收入的80萬元就年薪破百萬了，還不用像科技業一樣血汗加班。

此文一出，許多網友紛紛留言表示「那你滿幸運的啊，有的單位每天加班加爆，同事長官又有病搞內鬥」、「你有幸在正常單位有正常同事，但不代表每個人都跟你一樣欸，待到爛單位的公務員，比在私人公司更可憐好嗎？」、「真的是要看單位」，還有網友提醒「現在長官好同事好，不代表幾年後也一樣耶」。

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