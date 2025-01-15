1款刮刮樂有玄機…客人以為沒中丟路邊　業者一對「翻30倍」

▲許多民眾會買刮刮樂試手氣。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

許多人夢想一夜致富，會購買刮刮樂或彩券試手氣，而每種的規則不盡相同，若沒看清楚，很可能與財神爺擦肩而過。有民眾買了一款刮刮樂，以為沒有中獎，實際上卻是中了「30倍」，相當可惜。

一名彩券行業者在臉書《刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC》社團PO文，畫面中是一款面額300元的刮刮樂，名稱為「無敵30倍」，很多客人都會漏掉，只對上面的幸運號碼，完全不知道刮到倍數也代表中獎。

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彩券行業者在馬路邊撿到，正是客人以為沒中丟棄的刮刮樂，中獎金額為300元乘以30倍，也就是9000元，最後他拿來作公益，直接投進創世基金會的愛心發票箱。

▲「無敵30倍」刮出倍數也代表中獎。（圖／翻攝自刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC臉書）



消息曝光後，引發網友討論，「真的，有一次我也遇過，還好有問店員才知道有中」、「隨喜您的善心」、「只要我有去買，不管有沒有中獎，我都會拿去給店員用電腦掃一下」、「有愛心的你」。

另外，不少人認為應該要直接換成現金比較好，「有沒可能創世基金會錯過領獎期限」、「你怎麼不去把它領出來呢？7164元現金直接捐款，怕他們也不知道，直接丟掉」。

據了解，「無敵30倍」刮刮樂有機會刮中2倍、3倍、5倍、10倍、20倍，最高30倍獎金。超過42萬個獎金加倍機會，最高30倍，還有3張300萬頭獎、15張10萬元二獎、99張3萬元獎。

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