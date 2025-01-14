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無聊驗DNA…黑髮女發現「60年身世秘密」　生父身份超意外

無聊驗DNA…黑髮女發現「60年身世祕密」　生父身份超意外

▲國外一名女子活了60年，終於發現身世真相。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

國外一名黑髮女子有3個金髮姊妹，她在成長過程就一直存有疑惑，直到60年後一時興起進行DNA檢測，結果意外揭開埋藏許久的秘密，為此感到哭笑不得。

《Reddit》論壇一篇名為「你後悔接受驗DNA嗎？為什麼或為什麼不？」的貼文，底下迴響十分熱烈，有一名女子提到，父母在她小的時候就過世，她和3個姊妹一起長大，對方又高又瘦，而且有著一頭金髮，相反地她不高，而且是黑髮。雖然心存疑惑，但她從來沒去追究原因，只是簡單接受了，直到決定進行DNA檢測的一刻，才打開潘朵拉的盒子。

女子表示，因為DNA愈來愈普遍，她也想藉此了解血統，但結果曝光後，她同時感到後悔，卻也慶幸自己知道真相，「60歲時，我發現我的親生父親是一個我認識的人，叔叔」。

另外，有人表示不後悔，「我是被收養的，這是一個有用的工具，幫助我找到原生家庭，驗了之後，我的生母發現她的父親不是撫養她長大的人，而且很不幸，所以也許她後悔我做檢測」。

還有人證實多年來的懷疑，撫養她父親的男人不是親生的，「經過多年的懷疑和質疑，卻從未得到答案，本來以為永遠無法證實任何事情，因為我父親10多年前去世了，如今終於得到答案，這讓很多事情變得有意義」。

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