春聯1貼法「恐衰整年」！專家警告勿貼「春」字：會招爛桃花

▲農曆新年將至，家家戶戶也準備貼新的春聯。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆春節即將到來，相信不少人都會趁這段時間幫住家進行大掃除。命理專家小孟老師也藉此機會提醒民眾，如果要貼春聯的話，必須要注意張貼時間、張數，以及「春」字千萬不能貼，否則可能會招致爛桃花。

小孟老師在FB粉絲專頁發文表示，過年期間，貼春聯是增添節慶氣氛的重要習俗，但過程中有不少需要注意的禁忌與細節，避免觸犯禁忌才能帶來好運。

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小孟老師建議，貼春聯的最佳時機是在除夕早晨6點至中午12點，選擇這段時間貼春聯，象徵為新一年迎接吉祥的開始。此外，貼新春聯之前務必將舊的春聯完全撕乾淨，不可以直接將新春聯覆蓋在舊的上方，否則可能導致一整年衰運連連。

選擇春聯的內容時，可以貼福字或財字，象徵福氣與財運到來；但避免使用「春」字，因為這字常出現在某些八大行業的場所，可能會招致爛桃花。而像福字或財字，可以倒貼在門上或其他容器如米甕外，代表「福到」或「財到」，甚至冰箱外也能貼滿字，寓意食材豐富，生活無憂。

小孟老師也提醒，大門的春聯數量也有講究，建議貼單數，因為單數屬陽氣，能帶來好運；而雙數則屬陰，可能招致不良運勢。另外，若家中正逢喪事，當年應避免貼春聯，因為春聯代表喜慶，可能與喪事產生相沖。

至於貼春聯的排列，站在門外面向大門時，右側為上聯，左側為下聯，橫批則貼在門框的上方。書寫時講究「右仄左平」，右邊最後一字應為仄聲，左邊則為平聲，若左右都為平聲，則需以台語發音來判斷。仄聲包含第三聲與第四聲，平聲則是第一聲與第二聲。

顏色選擇方面，春聯的顏色也有禁忌。若家中剛經歷喪事，第一年應貼白色對聯，第二年改為綠色，第三年用黃色，第四年才可使用紅色，這樣能符合傳統文化中的風俗與避忌。

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