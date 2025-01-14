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2025機票會更貴！專家曝內幕：回不去了

▲▼波音罷工。（圖／路透）

▲專家指出，在2025年機票恐怕會持續上升。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著全球航空業逐步復甦，飛行需求持續增加，但行業內部問題仍然層出不窮，預示2025年前的挑戰不會消失，且機票價格可能進一步上升。

供應鏈瓶頸加劇了飛機製造商波音（Boeing）的交機延遲，令航空公司陷入困境。根據《CNBC》報導，2023年3月阿拉斯加航空一架波音737 Max 9的艙門意外脫落事件，進一步讓波音的產品品質和安全標準受到質疑。儘管波音近一年來推行了包括強化員工訓練、加強檢查及引入「大聲說」（Speak Up）內部報告系統的改革，專家仍對其成效保持懷疑。

航空諮詢公司Boyd Group International總裁博伊德（Mike Boyd）直言，波音董事會應全體解任，並指出波音的問題已深入骨髓。他補充，由於波音延遲交機，像西南航空、瑞安航空等業者不得不花費額外成本維修原計劃退役的飛機，對行業而言，這是一場昂貴的災難。

不僅是波音問題，航空產業整體供應鏈困境正在蔓延。獨立航空分析機構Sobie Aviation的分析師索比（Brendan Sobie）指出，備用零件短缺、引擎維修困難，已導致包括夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和Spirit Airlines等多家航空公司部分機隊停飛。他表示，這些問題不僅牽涉飛機製造商，還影響整個航空生態系統，且需要數年時間才能解決。

面對飛機供應不足與運營成本增加，旅客可能面臨更昂貴的機票價格。航空旅遊網站Going創辦人凱斯（Scott Keyes）預測，今年票價將持續攀升。博伊德更指出，即便是歐洲廉航龍頭，也無法保證提供便宜票價。索比則認為，亞太地區可能通過增加航班數量來抵消部分運力不足的影響，但價格仍難回到疫情前的水準。

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