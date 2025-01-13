水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

▲南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空客機波音737-800去年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安，降落時疑似因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，最後撞上跑道尾端混凝土牆爆炸，造成179人慘死。對此，南韓政府針對11間航空公司、15座機場跑道進行調查，發現有7座機場設有難以破壞的混凝土牆，且有業者未遵守維修程序。

根據《韓聯社》，南韓行政安全部災難安全管理部長李漢庚今（13）日針對濟州航空事故召開會議，表示將在月底以前完成11個韓籍航空公司、南韓全國15座機場跑道與航廈等主要飛航設施的安全檢修工作，同時將引發事故的濟州航空客機殘骸牽引至指定場所進行調查，並以監視器、黑盒子、零件等多項資料進行精密調查與分析。

▲南韓行政安全部災難安全管理部長李漢庚13日針對濟州航空空難與機場調查報告召開會議。（圖／達志影像）

同時，南韓國土交通部也於本月2至8日針對仁川國際機場、金浦國際機場等南韓國內13座機場的儀器降落系統與定位器（LLZ）和其他航行安全設施的位置、材質進行調查，而南韓國內民用與軍民兩用的15座機場也個別進行調查，至於下的群山機場則是由美軍管理。

此次調查，聚焦在南韓國內13座機場的32個儀器降落系統、滑降台（GP）、51個測距儀（DME）、17處甚高頻全向信標訂位台（VOR）等。

結果顯示，南韓國內一共有7座機場設有與飛機衝撞時不易損壞的儀器降落系統，恐有引發下一次災情的風險，7座機場分別為務安國際機場、光州機場、麗水機場、浦項慶州機場、金海機場（2個）、泗川機場（2個）、濟州機場。

▲濟州航空波音客機撞向務安機場跑道尾端混凝土牆，南韓、美國派遣專家前往現場動用重機具調查。（圖／達志影像）

另外，南韓國土交通部也從去年12月30日至今年1月10日，針對6間韓籍航空公司的101架波音737-800客機進行特別安全檢查，從起落架、引擎等主要設備的維修時間以及是否遵守相關程序、飛行維修紀錄等進行調查，發現雖然大多遵守規定，但部分業者過去卻曾經違反相關規定。

其中，在國際航線發現，一般首班起飛的航班必須在起飛的48個小時以內進行「起飛前、後檢修」，但部分業者卻是延遲2個多小時。且有部分業者的機長，在尚未獲批准搭乘前，便已開放讓乘客登機。按規定，機長必須在維修人員完成相關檢修、確認無任何異常後，才能開始讓乘客登機。