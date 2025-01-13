　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

▲▼南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

▲南韓政府針對濟州航空失事客機尾翼殘骸進行調查。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空客機波音737-800去年12月29日從泰國曼谷飛往南韓務安，降落時疑似因遭遇鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，最後撞上跑道尾端混凝土牆爆炸，造成179人慘死。對此，南韓政府針對11間航空公司、15座機場跑道進行調查，發現有7座機場設有難以破壞的混凝土牆，且有業者未遵守維修程序。

根據《韓聯社》，南韓行政安全部災難安全管理部長李漢庚今（13）日針對濟州航空事故召開會議，表示將在月底以前完成11個韓籍航空公司、南韓全國15座機場跑道與航廈等主要飛航設施的安全檢修工作，同時將引發事故的濟州航空客機殘骸牽引至指定場所進行調查，並以監視器、黑盒子、零件等多項資料進行精密調查與分析。

▲▼南韓行政安全部災難安全管理部長李漢庚13日針對濟州航空空難與機場調查報告召開會議。（圖／達志影像）

▲南韓行政安全部災難安全管理部長李漢庚13日針對濟州航空空難與機場調查報告召開會議。（圖／達志影像）

同時，南韓國土交通部也於本月2至8日針對仁川國際機場、金浦國際機場等南韓國內13座機場的儀器降落系統與定位器（LLZ）和其他航行安全設施的位置、材質進行調查，而南韓國內民用與軍民兩用的15座機場也個別進行調查，至於下的群山機場則是由美軍管理。

此次調查，聚焦在南韓國內13座機場的32個儀器降落系統、滑降台（GP）、51個測距儀（DME）、17處甚高頻全向信標訂位台（VOR）等。

結果顯示，南韓國內一共有7座機場設有與飛機衝撞時不易損壞的儀器降落系統，恐有引發下一次災情的風險，7座機場分別為務安國際機場、光州機場、麗水機場、浦項慶州機場、金海機場（2個）、泗川機場（2個）、濟州機場。

▲▼濟州航空波音客機撞向務安機場跑道尾端混凝土牆，南韓、美國派遣專家前往現場動用重機具調查。（圖／達志影像）

▲濟州航空波音客機撞向務安機場跑道尾端混凝土牆，南韓、美國派遣專家前往現場動用重機具調查。（圖／達志影像）

另外，南韓國土交通部也從去年12月30日至今年1月10日，針對6間韓籍航空公司的101架波音737-800客機進行特別安全檢查，從起落架、引擎等主要設備的維修時間以及是否遵守相關程序、飛行維修紀錄等進行調查，發現雖然大多遵守規定，但部分業者過去卻曾經違反相關規定。

其中，在國際航線發現，一般首班起飛的航班必須在起飛的48個小時以內進行「起飛前、後檢修」，但部分業者卻是延遲2個多小時。且有部分業者的機長，在尚未獲批准搭乘前，便已開放讓乘客登機。按規定，機長必須在維修人員完成相關檢修、確認無任何異常後，才能開始讓乘客登機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／鬼鬼未婚生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話
八炯出車禍！　機車橫躺路面
「薑母鴨父子」勾結詐團水房　海賺30億
豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自
染毒消失4年「一度傳下海陪酒」　澤尻英龍華近況驚豔
9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

P罩杯女優驚曝「其實是罕病」　巨乳日常超痛苦：停不下來

女二手商店花200元挖寶　回家發現買到已停售「上萬元名牌包」

鄰居家燒成廢墟　洛杉磯居民靠「1根水管」保住家園

豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自私

水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

川普副手鬆口了？　范斯突爆「有1筆交易」將在格陵蘭成交

華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

不畏鬧鬼傳聞　石破茂首度在日本首相公邸過夜

大喊「金正恩萬歲」引爆自盡！曝北韓士兵激進手段　至少3000人死傷

大發災難財！洛杉磯1.2萬房被燒毀　惡房東「租金喊漲77%」

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

P罩杯女優驚曝「其實是罕病」　巨乳日常超痛苦：停不下來

女二手商店花200元挖寶　回家發現買到已停售「上萬元名牌包」

鄰居家燒成廢墟　洛杉磯居民靠「1根水管」保住家園

豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自私

水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

川普副手鬆口了？　范斯突爆「有1筆交易」將在格陵蘭成交

華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

不畏鬧鬼傳聞　石破茂首度在日本首相公邸過夜

大喊「金正恩萬歲」引爆自盡！曝北韓士兵激進手段　至少3000人死傷

大發災難財！洛杉磯1.2萬房被燒毀　惡房東「租金喊漲77%」

雲林麥寮肉鵝場爆發H5N1！　動防所撲殺402隻肉鵝、列管12禽場

自爆找過王婉諭！蔡壁如：就算黨內不高興　也應團結「敵人的敵人」

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

《白月梵星》7台詞：如果我的路是走下去，那你的路就是放下

金融創新邁向國際　玉山發行結構型商品連結合作編製ESG指數

花蓮便當店遭砸！1男凌晨「3度折返砸店」　調監視器驚見前親家

45%竹笙檢出農藥、重金屬！北市抽驗年節食品　違規品項一次看

網紅八炯「車禍被追尾」　機車躺路面！網友毛爆：想起陳梅慧

通緝犯逃2年躲民宅！高雄警攻堅　搜出MPX衝鋒槍、克拉克手槍

公寓房價漲幅勝大樓　新竹縣5年漲1.24倍最劇烈

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

南韓肺炎死者激增　殯儀館、火葬場客滿

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」

洛城火不停　一條件改變前不可能滅火

洛杉磯野火還在燒！「魔鬼風」要來了

德國人病假天數創新高！老闆們請偵探抓

川普再批加州官員無能：到底什麼問題

太空人拍下野火俯瞰視角　衛星照曝超厚濃煙

慈濟志工援洛杉磯野火　巧遇哈利王子

日電車駕駛陸續不適　「中電病」謠傳

洛杉磯大火24死　當局發布用水警告

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

無家可歸　受傷動物湧入洛杉磯收容所

更多熱門

相關新聞

北韓兵喊「金正恩萬歲」引爆自盡！3千死傷

北韓兵喊「金正恩萬歲」引爆自盡！3千死傷

北韓（朝鮮）去年10月起派遣軍隊赴俄作戰，然而卻因不熟悉無人機等現代作戰模式而蒙受大規模兵力損傷，甚至有2名年輕士兵本月9日在庫斯克州被烏軍俘虜。南韓國家情報院（國情院）透露，北韓赴俄部隊至今已有3000人死傷，還有士兵遭到活捉前，大喊「金正恩萬歲」試圖引爆手榴彈自盡。

準備逮捕尹錫悅！公搜處向官邸、國防部發公文

準備逮捕尹錫悅！公搜處向官邸、國防部發公文

盼換回烏軍戰俘！澤倫斯基公開「北韓兵影片」

盼換回烏軍戰俘！澤倫斯基公開「北韓兵影片」

南韓肺炎死者激增　殯儀館、火葬場客滿

南韓肺炎死者激增　殯儀館、火葬場客滿

尹錫悅「彈劾1個月」臉書發聲　向美國喊話

尹錫悅「彈劾1個月」臉書發聲　向美國喊話

關鍵字：

日韓要聞南韓濟州航空空難鳥擊務安國際機場波音水泥牆混凝土牆

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面