網美開心PO機票！睡醒驚見「被取消」氣炸：多噴7000元

▲機票示意圖。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名在IG有8.3萬人追蹤的網美，8日開心地PO出訂購機票的截圖。沒想到，她隔天睡醒竟發現機票被退了，讓她又要多花7000元再次購買。對此，機票獵人蓋瑞哥表示，買完機票後，有3個資料千萬不能讓人知道。

該名網美8日晚間開心地PO出要去南京遊玩的機票照片說，「我又買機票了」。沒想到，她9日醒來竟發現機票正在退款中，「我要發瘋，我起床發現它自己退票。我沒按退票為什麼自己退票？有什麼辦法聯絡到客服嗎？這樣我重訂多了快7000欸…煩死」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後有粉絲提醒，因為截圖中有訂位代碼，因此任何人都可以幫忙取消。網美也去聯繫客服，確定是有人幫她退票，讓她氣得大罵「沒想到真的有這麼白目的人」、「我不知道退機票這麼簡單…真的有這麼無聊沒事做的人嗎！你是羨慕忌妒還是都有？我辛辛苦苦賺錢出國不能嗎？算了不跟沒救的人計較，他們太可憐了，我再買一張吧」。

對此，機票獵人蓋瑞哥看到後提醒「買機票真的不要亂發文」。他表示，買完機票後有3個資料千萬不能讓人知道，也就是訂位代碼 (PNR)、機票號碼及乘客姓名，任何人，只要有「訂單編號+乘客名字」，或是「機票號碼+乘客名字」，就可以對機票作變更，包含退票。

機票獵人蓋瑞哥表示，登機證上面的QR code也有這些資料，因此出國發登機證照片時，要記得把QR code碼起來，「不然，有心人士會進到訂單，幫你把回程機票取消。讓你多玩幾天」。