太太年薪120萬！婚後「不生孩也想不上班」　突問1句他傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文透露，婚前年薪120萬的太太表明，婚後不想上班，也不想生小孩，於是問他能給多少生活費，讓他瞬間傻眼，不客氣地回「只能每月給1萬，不然就去上班。」話題掀起熱烈回響，不少網友感嘆，「真心覺得台灣男生被傳統思維荼毒很深，這種事也要吞下去。」

網友在Dcard提到，妻子能力不錯，婚前年薪有120萬元，而他則達150萬元，「太太說結婚後不想上班，問我會給她多少生活費。我說如果有養一個小孩，就給我薪水的一半；如果有兩個小孩，我可以一個月領1萬，剩下都給妳當家用。」

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怎料，太太坦言，她不想生小孩；這讓他不禁錯愕，下意識地回「那就1個月給妳1萬，不然去上班。」最後，原PO也好奇求問，「這樣會太過份嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

對此，網友們紛紛回應，「真心勸她要繼續工作，如果覺得累，找簡單可以準時上下班的工作，還是要有自己的重心，爽日子過久還是會膩的」、「這樣有能力的人婚後會想耍廢，覺得好酷」、「你找你爸媽來住，她明天就要求繼續上班了」、「我是無法接受讓我老公自己在外當奴隸，而我在家心安理得地花他的錢」、「都幾歲的人了，還要另一半給錢」、「你人超好欸！給1萬還怕虧待老婆，如果我是男生，遇到這種老婆，直接離婚」。

事後，原PO直言，「她應該不是工作太累，只是單純不想上班。我覺得蠻神奇的，那我說一起燒存款耍廢，又不行。」

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