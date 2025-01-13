台南安平建平里辦理跳蚤市場　免費揮毫春聯贈送民眾

▲台南市安平區建平里配合春節前夕辦理跳蚤市場，舉辦「金蛇賀新年，宣導贈春聯」新春活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區建平里配合春節前夕辦理跳蚤市場，增加「金蛇賀新年，宣導贈春聯」新春活動，凡參加義相、義賣、廉政宣導等活動者，即有機會獲得書法大師手書單字、四字或創意吉語春聯。

建平里這次跳蚤市場活動，除了里民提供二手商品交易外，尚有烘焙志工提供西點烘焙、古早味的大腸、八寶丸等商品，另外建平愛心會也提供各方捐贈的二手衣服、物品等義賣，義賣所得全捐給愛心會，還有楊詠琳團隊提供免費面相命理、搭羅牌及牛角刮痧等，而市府農業局政風室與東區區公所政風室廉手設攤辦理「反貪、反賄、反詐騙」有獎徵答活動，而東區公所政風室主任杜建忠親自揮毫寫春聯免費送給民眾。

揮毫寫春聯活動，除杜建忠親筆揮毫外，市議員林美燕也號召3位書法家共同來參與，春聯上所書寫的文字，都代表大家對於來年的希望，透過名家揮毫贈春聯的活動，為民眾增添家中過年的喜氣並迎接嶄新的一年。

農業局政風室主任林恬如也與志工與現場民眾雙向互動，傳達政府反貪倡廉之廉政理念，鼓勵民眾勇於拒絕賄選，增進民眾對詐騙手法之認識與防制，避免民眾受害。