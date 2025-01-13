洛杉磯爆多起趁火打劫！ 警逮至少29人

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國加州洛杉磯近日因山火肆虐，逮捕案件激增，主要涉及搶劫案，其中一名嫌犯甚至喬裝成消防員入室行竊，促使當地加派更多國民兵支援。

綜合外電報導，洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）表示，截至12日已有至少29人遭到逮捕。大部分案件涉及搶劫，但也包括兩起違反宵禁的事件，地點靠近副總統賀錦麗（Kamala Harris）位於布倫特伍德（Brentwood）社區的住家。

根據當局說法，宵禁事件發生於11日上午，而賀錦麗的助手阿普雷扎（Ernie Apreza）日前曾在推特表示，「昨晚副總統在洛杉磯的住處被列為撤離區，當時家中無人。副總統與丈夫正在為加州居民、英勇的救援人員及特勤局人員祈禱。」

截至目前，埃頓山火（Eaton Fire）區域已有25人被捕，而帕利塞茲山火（Palisades Fire）區域則逮捕4人。盧納指出，其中一名嫌犯喬裝為消防員，在住宅內行竊時被捕。

盧納描述這起案件時說，「我看到一名看起來像消防員的人，還問他是否需要幫助，因為他坐在地上。我沒注意到他已經被戴上手銬。」盧納進一步表示，該嫌犯後來被移交給洛杉磯警察局處理。

為應對日益增多的案件，盧納已要求國民兵提供更多支援，以協助維持火災地區的治安和安全。