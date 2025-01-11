蛋黃顏色「黃橘紅」差在哪？專家曝影響主因　差異一次看

▲專家表示，蛋黃的顏色不同並不會影響營養價值。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

雞蛋是現代人每日飲食必不可少的材料，美國人每人平均每年可消耗約300顆雞蛋，然而雞蛋除了品種差別，蛋黃的顏色也有明顯差異，有些呈鮮橘色，有些則偏淡黃色。專家指出，這些顏色差異是來自母雞的飲食與營養，但是不會影響人類健康。

根據《紐約郵報》報導，加州大學家禽研究員、畜牧科學專家理查·布萊奇福德（Richard Blatchford）博士的研究表示，雖然極端顏色十分罕見，但是根據個體差異，蛋黃的顏色範圍可以從近乎白色到深紅色，其原因主要則是出於母雞的飼料。

▲蛋黃顏色差異代表母雞的主食不同。（示意圖／CFP）

蛋黃經常使用「DSM Yolk Color Fan」作為顏色評估標準，這是一種具有16種顏色等級的色扇，可對應不同顏色的蛋黃。

馬里蘭大學家禽管理助理教授蘇諾·切（Sunoh Che）博士說明，母雞的飲食和營養是決定蛋黃顏色的主要因素。例如，以草為主要食物的母雞，其蛋黃多呈鮮紅色，因為牠們攝取了昆蟲蛋白質及植物中的類胡蘿蔔素和葉黃素。而以玉米為主食的母雞，其蛋黃則通常為黃色。

此外，淡黃色蛋黃代表母雞的主食為小麥、大麥或是白玉米；鮮黃色代表母雞主要食用玉米或苜蓿；橘色或深橘色蛋黃則代表母雞主要採放養模式飼養。而蛋黃的顏色雖然可能反映出母雞的不同食物成分，但不影響蛋本身的營養價值。