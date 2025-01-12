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洛杉磯大火「囚犯投入救災」　每天薪資最高10美元

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐，消防員不斷搶救。（圖／路透）

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐，消防員不斷搶救，目前已有囚犯消防員投入救災工作。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國加州洛杉磯野火肆虐造成11人死亡，焚燒面積相當驚人，數以千計的建築物遭烈火吞噬。為了加強救災，除了正規消防員以外，加州還從監獄找囚犯擔任消防志工，進行滅火的工作。

綜合外媒報導，洛杉磯野火至今已焚燒了超過121平方公里的土地，導致超過18萬居民流離失所。為了抵禦肆虐的野火，加州州長緊急增派消防員到場滅火，就連監獄裡的囚犯也投入救災行列，開始學習消防技能。

加州懲教和康復部（CDCR）表示，目前已有939名囚犯消防員入隊進行救災，保護居民的生命、財產及自然資源的安全。

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐，消防員不斷搶救，目前已有囚犯消防員投入救災工作。（圖／路透）

事實上，加州懲教和康復部與消防部門合作行之有年，且這些囚犯消防員必須符合資格且自願入隊，才能保護公眾的安全。

不過一直以來，囚犯消防員的待遇受到詬病，每天的收入約落在5.8美元（約新台幣192元）至10.4美元（約新台幣344元）之間，在緊急情況下能夠獲取額外的報酬。儘管這些人是自願加入，但外界認為，與承擔的風險相比，這些金額低得令人無法接受。

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐，消防員不斷搶救，目前已有囚犯消防員投入救災工作。（圖／路透）

此外，2018年間曾有份調查報告指出，囚犯消防員受到嚴重傷害的機率，比正規消防員來得更高，割傷、骨折或瘀傷的可能性高出正規消防員4倍，吸入煙霧、灰燼或其他雜物後受傷的可能性，也超估了8倍以上。

 
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