快訊／15縣市低溫特報！5地非常寒冷　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（11日）下午4時30分針對15縣市發布低溫特報，因11日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今至明（12日）大台北、桃園、苗栗及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣等15縣市，預計影響時間將持續到12日晚上7時。



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣

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▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今入夜到明晨溫度再度下降，因雲量偏少關係，明天清晨輻射冷卻影響比今天明顯。明天清晨西半部低溫約11到12度，宜蘭11度，空曠地區可再低1到2度，特別是竹苗丘陵，有廣泛10度以下低溫。另外，環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區有零星短暫雨。

下周一白天各地溫度回暖至20度上下，下周二入夜到下周五又有另一波冷氣團南下，溫度會再次下降。



資料來源：氣象署