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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Live／拒絕綠色威權！黃國昌率萬人「釘孤枝」　對司法不公發出怒吼

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉辦「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動，號召萬人齊聚自由廣場「釘孤枝」，不僅是為前主席柯文哲遭受司法迫害發聲，更是要一同捍衛司法正義。根據規劃自中午12點開始就有暖場的宣講活動，但正式活動將在下午2點展開，包括民眾黨公職人員、國民黨立院黨團以及社會賢達人士等，將接連登台發表談話，柯的妻子陳佩琪預料應會到場支持。《ETtoday東森新媒體》也將全程直播。

民眾黨表示，從無保潛逃的陳啓昱到棄保潛逃還能發文嗆聲的林秉文，還有積欠1.7億的新潮流大老吳乃仁，出入豪車、上高級餐廳還有檢察官共餐，這些醜聞在111司法節前，重重打臉民進黨政府，讓司法公正被破壞殆盡。這股憤怒在基層蔓延，破萬人報名111釘孤枝的集會活動，要對司法不公發出怒吼。

為了111「釘孤枝」活動，代理主席黃國昌也於日前發表給全體國民的一封信，他在信中指出，民主法治是這個國度所有成員共同擁有的資產與權利，這難能可貴的資產，是由一群不分黨派的民主門士，經過血淚抗爭、努力掙脱戒嚴的枷鎖，讓台灣從威權中被釋放，使台灣擁有民主、法治、多元、開放的社會，宜居的城市、多元共融的族群，這是我們應該守護的美麗國度。

▲民眾黨111向司法不公釘孤支集會，現場畫面曝光 。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨111向司法不公釘孤枝集會，現場畫面曝光 。（圖／記者陳家祥攝）

然而，黃國昌表示，好不容易結下的民主果實，卻在不知不覺中，被新生的威權的蛀蟲腐蝕；民主出現裂縫，讓威權的幽靈悄悄潛回其中。當年誇言代表了所有人民進行抗爭的綠色政黨，如今成為掌權者後，率領著自己的黨羽和鷹犬，配合黨、檢、媒的聯手合演，讓司法審判變成看人辦案、讓正義的輕重緩急錯置扭曲、讓司法的天秤傾倒，用濫權濫訴將人囚禁、污蠛、打壓。

黃國昌強調，賴清德總統為鞏固權力核心，順我者生、逆我者亡，毫不遮掩將政治黑手介人司法，破壞司法正義，踐踏人權法治，我們不能再沈默，我們不會就這樣算了。守護台灣民主，是我們所有國人的責任，更是義務！

民眾黨文宣部主任李頂立昨表示，這次的集會活動在自由廣場的牌樓前、中山南路側舉行，中午12點開始會先有公民怒吼環節，接著活動在下午2點正式開始，預計進行到傍晚5點，最後將進行行動宣示，到場民眾也記得找工作人員領取行動小信物。發言人吳怡萱指出，晚間預計會在自由廣場牌樓打上綠色恐怖的光，相信看起來會「陰森得美麗」。

據了解，國民黨預計將有13位藍委出席，包含徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、林沛祥、張智倫、林德福、廖先翔、張嘉郡、翁曉玲、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、吳宗憲等人。

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