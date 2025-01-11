已逾3000小草上街「釘孤枝」　開酸「綠色戒嚴全新感受」

▲民眾黨111向司法不公釘孤支集會現場畫面。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（11日）舉辦「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動，號召萬人齊聚自由廣場「釘孤枝」，一同捍衛司法正義。12點公民講堂暖場活動開始後，「小草」陸續聚集到自由廣場的牌樓下，許多人也自備不少創意標語，如「詐騙天堂」、「官逼民反」、「綠色恐怖」等。初步觀察，截至下午1點30分，現場已有超過3000人聚集。

根據規劃，登台發言的陣容除了民眾黨團立委、代理主席黃國昌外，還有「館長」陳之漢。社會賢達部分包括醫師蘇偉碩、沈政男以及高虹安前助理王郁文等，還有民進黨創黨元老許國泰、林正杰；國民黨陣營部分，有馬英九基金會執行長蕭旭岑、國民黨立院黨團、雲林縣長張麗善等。

民眾黨表示，從無保潛逃的陳啓昱到棄保潛逃還能發文嗆聲的林秉文，還有積欠1.7億的新潮流大老吳乃仁，出入豪車、上高級餐廳還有檢察官共餐，這些醜聞在111司法節前，重重打臉民進黨政府，讓司法公正被破壞殆盡。這股憤怒在基層蔓延，破萬人報名111釘孤枝的集會活動，要對司法不公發出怒吼。

民眾黨文宣部主任李頂立昨表示，這次的集會活動在自由廣場的牌樓前、中山南路側舉行，中午12點開始會先有公民怒吼環節，接著活動在下午2點正式開始，預計進行到傍晚5點，最後將進行行動宣示。發言人吳怡萱指出，晚間預計會在自由廣場牌樓打上綠色恐怖的光，相信看起來會「陰森得美麗」。