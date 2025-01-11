踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3吹哨者獲180萬獎金

▲和牛EMPEROR去年遭爆料使用過期和牛肉給消費者，衛生局勒令停業及開罰192萬元，並頒發吹哨者獎金。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市知名的西屯區「和牛EMPEROR」頂級燒肉店以及西區「御帝和牛燒肉」，去年先後被爆料使用過期和牛，其中和牛EMPEROR被重罰168萬元並勒令停止作業，後來也易主經營；御帝也遭重罰192萬元並勒令停業。衛生局表示，這2起違規案件，皆符合獎金發放原則，已核發給3位吹哨者共180萬元的檢舉獎金。

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▲御帝和牛燒肉同樣被爆出過期，也遭勒停及重罰近200萬元。（圖／民眾提供）



衛生局指出，去年4月間接獲離職員工檢舉，查獲西屯區「和牛EMPEROR」頂級燒肉店儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停止作業，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；此外，該業者將過期「神戶牛」高價販售給消費者部分，台中地檢署也以詐欺等罪嫌起訴。另一起則是查獲西區「御帝和牛燒肉」儲存16項逾期牛肉，亦同樣重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2位民眾共96萬元。

衛生局長曾梓展表示，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，此次2件和牛案皆符合獎金發放原則，已依規定共發出180萬元檢舉獎金，呼籲市民持續共同關注，共同把關食安。

台中市食品藥物安全處提醒，民眾如發現食品違規事件，可撥打1999服務專線或食安處電話04-22220655具名檢舉、提供具體事證，對於檢舉人身分絕對保密。符合台中市食安案件檢舉獎金發放原則，皆可依規定核發獎金，共同守護食品安全。