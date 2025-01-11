　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3吹哨者獲180萬獎金

▲和牛EMPEROR。（圖／記者游瓊華攝）

▲和牛EMPEROR去年遭爆料使用過期和牛肉給消費者，衛生局勒令停業及開罰192萬元，並頒發吹哨者獎金。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市知名的西屯區「和牛EMPEROR」頂級燒肉店以及西區「御帝和牛燒肉」，去年先後被爆料使用過期和牛，其中和牛EMPEROR被重罰168萬元並勒令停止作業，後來也易主經營；御帝也遭重罰192萬元並勒令停業。衛生局表示，這2起違規案件，皆符合獎金發放原則，已核發給3位吹哨者共180萬元的檢舉獎金。

▲御帝和牛燒肉。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲御帝和牛燒肉同樣被爆出過期，也遭勒停及重罰近200萬元。（圖／民眾提供）

衛生局指出，去年4月間接獲離職員工檢舉，查獲西屯區「和牛EMPEROR」頂級燒肉店儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停止作業，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；此外，該業者將過期「神戶牛」高價販售給消費者部分，台中地檢署也以詐欺等罪嫌起訴。另一起則是查獲西區「御帝和牛燒肉」儲存16項逾期牛肉，亦同樣重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2位民眾共96萬元。

衛生局長曾梓展表示，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，此次2件和牛案皆符合獎金發放原則，已依規定共發出180萬元檢舉獎金，呼籲市民持續共同關注，共同把關食安。

台中市食品藥物安全處提醒，民眾如發現食品違規事件，可撥打1999服務專線或食安處電話04-22220655具名檢舉、提供具體事證，對於檢舉人身分絕對保密。符合台中市食安案件檢舉獎金發放原則，皆可依規定核發獎金，共同守護食品安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
讓女同袍懷孕！　空軍士官竟要孕妻「每月輪流共侍」
辣網美爆「4女共侍1男」沉默2周首發聲！　哭揭富商身分
還不是最冷「明晚到周一晨低溫再探底」　最凍剩4度
台中養生館40男女性交易！　百萬色情網紅被逮
國民黨稱大罷免花6億「浪費公帑」　柯建銘酸龜孫子：有種你就別
踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3人獲180萬獎金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

年味變淡「過年怎麼增加儀式感？」　網喊2件事必做：就是一個感覺

諾羅高峰期來了！一週全台逾15萬人急性腹瀉　醫籲勿生飲生食

吃饗饗吐到掛急診　只拿到「800慰問金+1000元禮券」！他怒喊敷衍

第三雙溪橋東正線今年6月切換啟用　台鐵3決議：趕汛期前完工

踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3吹哨者獲180萬獎金

燒到38.6度！他先替病患插管「完成後腿軟」：重症醫師就這麼血汗

學生對師比中指！吳欣岱喊「大人的錯」點名2人：小孩都在看

檢察官與吳乃仁聚餐「照片為何流出？」　他分析2可能性：囂張過頭

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

陳傑憲.林安可.郭俊麟登《玩很大》 KID直擊陳冠宇驚人飯量！

網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

年味變淡「過年怎麼增加儀式感？」　網喊2件事必做：就是一個感覺

諾羅高峰期來了！一週全台逾15萬人急性腹瀉　醫籲勿生飲生食

吃饗饗吐到掛急診　只拿到「800慰問金+1000元禮券」！他怒喊敷衍

第三雙溪橋東正線今年6月切換啟用　台鐵3決議：趕汛期前完工

踢爆台中2高檔燒肉店賣過期和牛！　3吹哨者獲180萬獎金

燒到38.6度！他先替病患插管「完成後腿軟」：重症醫師就這麼血汗

學生對師比中指！吳欣岱喊「大人的錯」點名2人：小孩都在看

檢察官與吳乃仁聚餐「照片為何流出？」　他分析2可能性：囂張過頭

李晧禎揭「韓啦啦隊潛規則」！團內老么辛酸血淚曝光　來台1年就回韓

快訊／台78水泥車撞轎車翻覆！水泥洩滿地　駕駛受傷送醫

美波音客機突暫停起飛！　乘客急從「充氣滑梯」逃生畫面曝光

討債被嗆怒砍19刀險送命！莽男竟辯：不小心劃傷　檢察官打臉

網議「濕溼」用法有兩種　教育部給正解：可互相通用

劉靜怡曝曾幫賴清德打過釋憲　嗆政委：憲訴法怎麼不明定救濟程序？

小樂吳思賢鏡頭外爆哭！MV尾聲藏洋蔥　工作人員嚇到：有心事要說

六十石山道路復建難度高　縣府要求安全與進度並重

枋寮警分局志工中隊捐贈民生物質　助弱勢家庭過年

政論漫畫家魚夫今辦告別式　妻女淚眼相送...賴清德親頒褒揚令

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

台灣人在美咳血「砸500萬治療找無原因」　回國僅花500元就解決

嗆詐騙「緬甸好玩嗎？」竟收豬仔上銬工作慘照

韓國客必買「台灣拌手禮」　宣布熄燈

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

不用搶打麻疹疫苗　林靜儀更擔心1疾病

慈濟盜圖　Cheap：證嚴上人只是吉祥物

快訊／17縣市低溫特報！4地非常寒冷　凍到明晚

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

檢察官與吳乃仁聚餐！吳子嘉：囂張過頭

小姑規定「7外甥紅包」每人6000　自己卻只包200

最凍時刻還沒到！　專家：台北可能觸及寒流標準

更多熱門

相關新聞

台中男酒駕闖紅燈　猛衝騎樓畫面曝

台中男酒駕闖紅燈　猛衝騎樓畫面曝

台中市大肚區今天清晨4時許發生一起交通事故，1名24歲林姓男子涉嫌酒駕加闖紅燈，先是撞上另一輛銀色轎車，隨後車子失控衝撞路旁店家鐵門，全案造成雙方駕駛、乘客共5人受傷，幸無生命危險。稍早監視器畫面出爐，林男突闖紅燈從路口衝出，銀車幾乎沒有時間反應，也讓其駕駛驚呼「閃都閃不掉」。

部分嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定　監委要查了

部分嬰幼兒米食商品重金屬檢測不合規定　監委要查了

百貨福袋開戰！台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

百貨福袋開戰！台中新光抽52萬鑽戒　廣三推按摩椅

阿嬤駕車撞臨停車「車頭開花」車標掉地上

阿嬤駕車撞臨停車「車頭開花」車標掉地上

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

關鍵字：

和牛EMPEROR台中過期食安御帝和牛燒肉

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

不只鬼鬼！　3女星神隱後當媽

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！

曾瑋中、郭婷筠爆出車禍！　驚悚照曝光

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

快訊／員林市長游振雄癌逝！享壽63歲

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

刮刮樂號碼槓龜仍有1.5萬　原因曝光

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面