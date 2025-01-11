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22歲女「割整片頭皮」救燒傷父！　痛喊：用我全身皮都願意

▲▼22歲女「割整片頭皮」救燒傷父。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲22歲的小劉剃髮準備割下頭皮救父親。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者張方瑀／綜合報導

中國江蘇省一名男子去年底因意外導致全身95%燒傷，未來需要進行多次植皮手術。他的22歲女兒為了救父親，選擇割下自己的整片頭皮捐給父親，並表示，「他生我養我，只要能救，用我全身的皮也願意！」

根據《江蘇新聞》報導，來自江蘇省泰州市的劉得干在去年12月27日，因意外造成全身95%燒傷，醫院評估後，他必須在接下來的一個月內接受3到4次植皮手術，而皮膚的來源除了他自身的以外，他的22歲女兒也自願捐出整片頭皮，讓醫院採用「自體皮+異體皮混合移植術」進行治療。

▲▼22歲女「割整片頭皮」救燒傷父。（圖／翻攝自江蘇新聞）

▲小劉表示只要能救父親，用全身的皮也願意。（圖／翻攝自江蘇新聞）

女兒小劉6日開刀取下頭皮，術後恢復讓她痛到說不出話來，但她仍強撐著身體隔著玻璃窗探視爸爸，「擔心影響他的情緒，割點頭皮又不要我命。爸爸生我養我，只要能救，用我全身的皮，我也願意。」

她的母親則心疼表示，「看到我女兒在那裡剃頭髮，我這心裡像有刀子割，這姑娘恨不能把爸爸的命當自己的命。」

此事引發廣大關注，許多網友對小劉捐出全部頭皮的行為感到心疼。醫生也表示，人的頭皮是一種「天然的皮膚資源」，可以重複取用，且頭髮一長出來，也不會留疤。

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