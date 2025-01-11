查麻疹疫苗紀錄找不到？莊人祥揭2可能原因：可補登載上傳

▲用健保快易通可以查是否接種過麻疹疫苗。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹疫情引起民眾驚慌，還掀起一波使用「健保快易通」APP查找自己疫苗接種紀錄的風潮，但有部分民眾找不到紀錄。疾管署長莊人祥表示，主要是因為全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)於民國92年建立，建檔資料雖有回溯，但資料上傳仍有落差，85年後出生可查詢到的民眾接種資料比例較高、較完整；至於自費疫苗也不一定能查到，要看診所有無上傳。

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▲疾管署署長莊人祥說明中部醫院麻疹群聚事件。（圖／記者洪巧藍攝）

有網友在Threads發文指出，若忘記自己成年後有沒有再接種過麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）可以使用「健保快易通」APP查詢，引發民眾一陣查找風潮，但是部分民眾反映查不到接種資料。

莊人祥表示，我國全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)於民國92年建立，建檔接種資料雖有回溯，但因資訊化推動時程及醫療院所上傳資料落差，還要視醫療院所上傳情形，並非所有個案都能查詢到，「整體而言民國85年後出生之民眾可查詢到接種資料比例較高、較完整，那88年之後出生的應該都可以查得到。」

自費疫苗也可能查不到，莊人祥說，目前是鼓勵醫療院所比照公費疫苗來上傳民眾自費疫苗接種資料，但是這要另外耗費一些功夫，不一定有意願主動上傳，也因此不是所有人都可以查到，但是民眾可以在自費接種之後，要求院所協助上傳。

至於過去的接種紀錄是否可以補上傳登載？疾管署表示可以，民眾可持相關接種紀錄請原接種醫療院所補上傳NIIS，或持個人身份證明文件及相關接種證明，就近至衛生所或健康服務中心補登接種紀錄。

▲麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)接種紀錄QA。（圖／疾管署提供）